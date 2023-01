Giochi PC in sconto: un mare di titoli in offerta nei Saldi d'inizio 2023 su GOG.com

Dopo i Saldi Ubisoft per il Capodanno Cinese partono ufficialmente anche i Saldi del Nuovo Anno su GOG.com, una promozione che coinvolge oltre 3000 videogiochi, espansioni e versioni speciali di giochi PC che, come da tradizione per il negozio digitale di CD Projekt, sono sprovvisti di DRM.

Il piatto forte delle offerte confezionate dai curatori dello store di proprietà di CD Projekt sono ovviamente gli sconti sui videogiochi dello sviluppatore polacco. Scorrendo il lungo elenco dei titoli in promozione su GOG.com è infatti impossibile non notare i forti sconti che coinvolgono giochi come The Witcher 3 Wild Hunt Complete Edition (-80%), Cyberpunk 2077 (-50%) o The Witcher 2 Assassin's of Kings Enhanced Edition (-85%).

The Witcher 3 Wild Hunt Complete Edition, -80% a €10.00

Cyberpunk 2077, -50% a €30.00

Baldur's Gate II: Enhanced Edition, -85% a €2.39

Middle-earth: Shadow of War Definitive Edition, -85% a €7.50

The Witcher 2: Assassins of Kings Enhanced Edition, -85% a €2.99

This War of Mine: Complete Edition, -82% a €4.79

Alien: Isolation Collection, -80% a €10.00

Warhammer: Chaosbane Slayer Edition, -80% a €8.00

Baldur's Gate: Enhanced Edition, -75% a €3.99

Heroes of Might and Magic 3: Complete, -75% a €2.49

Heroes of Might and Magic 4: Complete, -75% a €2.49

Heroes of Might and Magic 5: Bundle, -75% a €4.99

Middle-earth: Shadow of Mordor Game of the Year Edition, -75% a €5.00

Tyranny - Gold Edition, -75% a €12.49

World in Conflict: Complete Edition, -75% a €2.49

Frostpunk: Game of the Year Edition, -72% a €13.59

Icewind Dale: Enhanced Edition, -70% a €4.79

Neverwinter Nights: Enhanced Edition, -70% a €4.79

Pathfinder: Wrath of the Righteous - Enhanced Edition, -70% a €15.00

Per tutta la durata dei Saldi del Nuovo Anno su GOG.com, chi acquista o possiede già più di dieci giochi potrà ricevere degli sconti aggiuntivi che verranno applicati automaticamente. Chi possiede o acquista tra i 10 e i 14 giochi può ricevere un ulteriore sconto del 4%, mentre per chi ha in catalogo più di 15 giochi su GOG.com è previsto uno sconto aggiuntivo dell'8%. La nuova tornata promozionale di GOG.com è già partita e si concluderà lunedì 30 gennaio.