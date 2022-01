Giochi PC in sconto: le migliori offerte di Steam a meno di 20 euro

Dopo aver festeggiato l'ultimo anno videoludico con l'annuncio dei giochi vincitori degli Steam Awards 2021, la piattaforma Valve continua a proporre interessanti sconti all'utenza PC.

Mentre si registra un nuovo record di utenti attivi in contemporanea su Steam, sono infatti numerosi i giochi in saldo che possono essere acquistati sulla piattaforma. In particolare, rispondono all'appello anche titoli AAA e Indie popolari accessibili anche con un budget contenuto. Di seguito, ecco alcuni esempi di giochi PC in sconto proposti a meno di 20 euro:

Astroneer : in vendita a 13,99 euro, con uno sconto del 50%;

: in vendita a 13,99 euro, con uno sconto del 50%; Dead Cells : in vendita a 12,49 euro, con uno sconto del 50%;

: in vendita a 12,49 euro, con uno sconto del 50%; The Outer Worlds : in vendita a 19,79 euro, con uno sconto del 67%;

: in vendita a 19,79 euro, con uno sconto del 67%; Rustler (Grand Theft Horse) : in vendita a 12,59 euro, con uno sconto del 40%;

: in vendita a 12,59 euro, con uno sconto del 40%; Red Dead Online : in vendita a 9,99 euro, con uno sconto del 50%;

: in vendita a 9,99 euro, con uno sconto del 50%; Mafia: Definitive Edition : in vendita a 14,79 euro, con uno sconto del 63%;

: in vendita a 14,79 euro, con uno sconto del 63%; Settlement Survival : in vendita a 9,99 euro, con uno sconto del 20%;

: in vendita a 9,99 euro, con uno sconto del 20%; Slime Rancher : in vendita a 5,99 euro, con uno sconto del 70%;

: in vendita a 5,99 euro, con uno sconto del 70%; Sid Meier's Civilization VI : in vendita a 8,99 euro, con uno sconto dell'85%;

: in vendita a 8,99 euro, con uno sconto dell'85%; Detroit: Become Human : in vendita a 19,95 euro, con uno sconto del 50%;

: in vendita a 19,95 euro, con uno sconto del 50%; BioShock: The Collection: in vendita a 11,99 euro, con uno sconto dell'80%;

Molti degli sconti segnalati, lo ricordiamo, resteranno attivi solamente per pochi giorni ancora: se interessati, vi consigliamo dunque di usufruirne il prima possibile.