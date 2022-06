Giochi PC in sconto, le migliori offerte: tante offerte a meno di 10 euro

In attesa del ritorno dello Steam Next Fest a giugno 2022, i videogiocatori PC possono trovare sullo store di casa valve una interessante selezione di titoli in sconto.

In particolare, non mancano promozioni accessibili anche con un budget contenuto, con molteplici titoli proposti a meno di 10 euro. Di seguito, vi segnaliamo alcune delle migliori offerte attualmente disponibili su Steam in questa fascia di prezzo:

The Witcher 3: Wild Hunt - Game of the Year Edition : proposto a 9,99 euro, con uno sconto dell'80%;

: proposto a 9,99 euro, con uno sconto dell'80%; Devil May Cry V : proposto a 9,89 euro, con uno sconto del 67%;

: proposto a 9,89 euro, con uno sconto del 67%; Deep Rock Galactic : proposto a 9,89 euro, con uno sconto del 67%;

: proposto a 9,89 euro, con uno sconto del 67%; Ori and the Will of the Wisps : proposto a 9,89 euro, con uno sconto del 67%;

: proposto a 9,89 euro, con uno sconto del 67%; DOOM : proposto a 4,99 euro, con uno sconto del 75%;

: proposto a 4,99 euro, con uno sconto del 75%; Maid of Sker : proposto a 8,49 euro, con uno sconto del 66%;

: proposto a 8,49 euro, con uno sconto del 66%; Dragon's Dogma: Dark Arisen : proposto a 4,79 euro, con uno sconto dell'84%;

: proposto a 4,79 euro, con uno sconto dell'84%; Devil May Cry IV - Special Edition : proposto a 9,99 euro, con uno sconto del 60%;

: proposto a 9,99 euro, con uno sconto del 60%; Vampyr : proposto a 7,99 euro, con uno sconto dell'80%;

: proposto a 7,99 euro, con uno sconto dell'80%; Devil May Cry HD Collection : proposto a 9,89 euro, con uno sconto del 67%;

: proposto a 9,89 euro, con uno sconto del 67%; The Evil Within 2 : proposto a 5,99 euro, con uno sconto dell'80%;

: proposto a 5,99 euro, con uno sconto dell'80%; Dishonored II: proposto a 5,99 euro, con uno sconto dell'80%;

Come di consueto, le offerte proposte sui lidi di Steam resteranno attive solamente per un periodo di tempo molto limitato. Suggeriamo dunque ai giocatori interessati di approfittarne quanto prima.