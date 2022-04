Giochi PC in sconto: le migliori offerte del weekend su Steam, anche a meno di 5 euro

Per i giocatori interessati ad approfittare di nuovi sconti sui videogiochi per PC, segnaliamo l'attivazione dei saldi del weekend su Steam, con moltissime produzioni a prezzo ridotto.

Sull'onda della pubblicazione dell'espansione Outlaws di No Man's Sky, troviamo ad esempio in promozione l'avventura spaziale di Hello Games, alla quale si affianca anche New World, MMO di casa Amazon. Spazio poi a titoli dei PlayStation Studios, come Days Gone e Horizon: Zero Dawn. Di seguito, ecco una selezione delle migliori offerte disponibili su Steam nel fine settimana:

No Man's Sky : a 27,49 euro, con uno sconto del 50%;

: a 27,49 euro, con uno sconto del 50%; Days Gone : a 24,99 euro, con uno sconto del 50%;

: a 24,99 euro, con uno sconto del 50%; Horizon: Zero Dawn - Complete Edition : a 24,99 euro, con uno sconto del 50%;

: a 24,99 euro, con uno sconto del 50%; New World : a 23,99 euro, con uno sconto del 40%;

: a 23,99 euro, con uno sconto del 40%; Control: Ultimate Edition : a 11,99 euro, con uno sconto del 70%;

: a 11,99 euro, con uno sconto del 70%; Back 4 Blood : a 29,99 euro, con uno sconto del 50%;

: a 29,99 euro, con uno sconto del 50%; Remnant: from the Ashes : a 15,99 euro, con uno sconto del 60%;

: a 15,99 euro, con uno sconto del 60%; Detroit: Become Human: a 19,95 euro, con uno sconto del 50%;

Non mancano inoltre giochi proposti in sconto a meno di 5 euro:

Darkest Dungeon : a 3,44 euro, con uno sconto dell'85%;

: a 3,44 euro, con uno sconto dell'85%; Assetto Corsa : a 3,99 euro, con uno sconto dell'80%;

: a 3,99 euro, con uno sconto dell'80%; Inside : a 4,99 euro, con uno sconto del 75%;

: a 4,99 euro, con uno sconto del 75%; City Car Driving : a 2,81 euro, con uno sconto dell'88%;

: a 2,81 euro, con uno sconto dell'88%; LEGO Jurassic World : a 4,99 euro, con uno sconto del 75%;

: a 4,99 euro, con uno sconto del 75%; LEGO Batman Trilogy : a 4,99 euro, con uno sconto del 90%;

Dead Space : a 4,99 euro, con uno sconto del 75%;

: a 4,99 euro, con uno sconto del 75%; Dead Space 2: a 4,99 euro, con uno sconto del 75%;

La maggior parte degli sconti segnalati resterà attiva solamente per pochi giorni, con scadenza in programma per lunedì 18 aprile 2022.