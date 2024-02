Giochi PC in sconto: al via le Offerte del Capodanno Lunare 2024 su Epic Store

Al 'rally di emozioni' dei nuovi giochi gratis su Epic Store s'accompagna la curiosità dei PC gamer per le nuove Offerte del Capodanno Lunare 2024 appena lanciate dai curatori del negozio digitale di Epic, una tornata promozionale che propone tantissimi videogiochi PC in sconto.

Lanciata quest'oggi venerdì 9 febbraio e destinata a concludersi alle ore 17:00 italiane di lunedì 12 febbraio, la nuova promozione coinvolge tantissimi videogiochi tripla A e indipendenti, dai titoli più recenti ai 'grandi classici'.

Scorrendo l'elenco dei giochi che partecipano alla tornata di saldi di Epic Store troviamo ad esempio Alan Wake 2, Avatar Frontiers of Pandora, Dead Island 2, EA Sports FC 24, Hogwarts Legacy e GTA 5.

Epic Store: Offerte del Capodanno Lunare 2024

Alan Wake 2, -20% a 39,99 €

Avatar: Frontiers of Pandora Gold Edition, -33% a 73,69 €

Grand Theft Auto V: Premium Edition, -50% a 14,99 €

Dead Island 2, -40% a 35,99 €

The Lord of The Rings Return to Moria, -38% a 24,79 €

Assassin's Creed Mirage, -30% a 34,99 €

Cyberpunk 2077: Ultimate Edition, -33% a 53,59 €

Alan Wake Remastered, -60% a 11,99 €

Hogwarts Legacy, -40% a 35,99 €

EA SPORTS FC 24 Standard Edition, -70% a 20,99 €

Sempre nel corso delle Offerte del Capodanno Lunare 2024 di Epic Games Store è possibile acquistare in sconto The Crew Motorfest, Star Wars Jedi Survivor, Lords of the Fallen,Witchfire, Remnant 2, Final Fantasy 7 Remake Intergrade, God of War, RoboCop Rogue City, Dead by Daylight,Ghostrunner 2, Marvel's Spider-Man Remastered e tanti altri titoli. In calce alla notizia trovate il link al portale di Epic Store con l'elenco completo dei giochi coinvolti in questa nuova promozione.