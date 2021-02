Giochi PC in Sconto: partono le Offerte 2K su Steam con Borderlands, Mafia e BioShock

Nella giornata che ha visto l'inizio dello Steam Game Festival, il negozio digitale di Valve accoglie le nuove Offerte dell'Editore dedicate a 2K, con tantissimi sconti sui giochi PC pubblicati dal colosso videoludico statunitense.

Nella lunga lista dei videogiochi in sconto nella pagina delle nuove Offerte dell'Editore di Steam troviamo tutti i maggiori titoli pubblicati da 2K, come Borderlands 3, Civilization 6, XCOM 2, BioShock ed NBA 2K21.

Scorrendo la lista in questione troviamo anche i grandi classici editi da 2K, con sconti fino all'80% per titoli come lo sparatutto a vocazione narrativa Spec Ops The Line e l'avventura horror in soggettiva The Darkness 2. In calce alla notizia trovate il link alla pagina di Steam con le offerte sui giochi PC scontati da 2K. Eccovene un piccolo esempio:

BioShock: The Collection a 11,99 euro (-80%)

Borderlands The Handsome Collection a 10,13 euro (-96%)

Borderlands 3 a 19,79 euro (-67%)

Borderlands 3 Ultimate Edition a 49,67 euro (-57%)

Civilization VI : Platinum Edition a 34,99 euro (-79%)

XCOM 2 Collection a 27,71 euro (-77%)

Mafia Trilogy a 39,59 euro (-34%)

NBA 2K21 a 19,79 euro (-67%)

Spec Ops The Line a 3,99 euro (-80%)

The Darkness 2 a 5,99 euro (-80%)

La nuova iniziativa promozionale di Steam e 2K è già attiva e si concluderà tra due settimane esatte, ossia nella sera di giovedì 18 febbraio. A chi ci segue, ricordiamo che di recente 2K ha parlato del futuro di Borderlands dopo l'acquisizione di Gearbox da parte di Embracer Group.