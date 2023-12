Giochi PC in sconto: partono le Offerte delle Feste su Epic Store, c'è anche Alan Wake 2

Dopo essersi premurati di lanciare i Regali di Natale su Epic Store con Destiny 2 Collezione Storica gratis su PC, i curatori del negozio digitale di Epic danno il via alle Offerte delle Feste 2023, una promozione che coinvolge tantissimi videogiochi PC con sconti, buoni e 'ricompense potenziate'.

La nuova iniziativa promozionale lanciata quest'oggi mercoledì 13 dicembre dal publisher e sviluppatore statunitense consente a tutti i patiti di PC gaming di ampliare il proprio catalogo approfittando degli sconti su tanti giochi PC selezionati, con la possibilità di un ulteriore risparmio del 33% al momento del checkout su tutte le transazioni idonee per un totale minimo di 14,99 euro. Volete qualche esempio?

Ai già allettanti sconti applicati sui videogiochi che aderiscono all'iniziativa va ad aggiungere un ulteriore risparmio del 33% con il Buono Epic per acquisti cumulativi con importo minimo di 14,99 euro. La nuova offerta di Epic Store termina il 10 gennaio alle ore 17:00 italiane, in calce alla notizia trovate il link con l'elenco completo dei videogiochi in sconto.

Sai che puoi comprare tutti questi giochi praticamente gratis?

Gratis dice! E come si fa? Basterà aprire un conto HYPE Next. Si fa in un attimo, online. Il costo è di soli 2,90 euro al mese, e si ottiene un welcome bonus di 20 euro una volta eseguita validamente la prima ricarica. La cifra perfetta per acquistare uno o tutti i giochi in offerta presenti in questa news. Se invece hai già un conto HYPE a canone zero, ti basterà passare a quello Next e rispettare tutte le condizioni per ottenere il tuo bonus. Ti aspettano un conto e un'app super smart, con cui puoi ottenere cashback, ricaricare gratis la carta e comprare serenamente ciò che vuoi grazie all'assicurazione sugli acquisti online inclusa nel conto. Cosa aspetti? Clicca qui per registrarti o passare ad HYPE Next!