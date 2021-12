Giochi PC in sconto: partono i Saldi dei Game Awards 2021 su Epic Store

In attesa di svelare i regali natalizi di Epic Store, i curatori del negozio digitale di Epic Games festeggiano i The Game Awards 2021 lanciando gli sconti sui numerosi videogiochi in nomination per la conquista dei prestigiosi premi dell'evento di settore più atteso di questo fine anno.

L'ultima tornata promozionale organizzata dall'azienda statunitense coinvolge tantissimi titoli, dalle produzioni tripla A alle opere indipendenti, dando così l'opportunità agli appassionati di rimpolpare la propria ludoteca PC risparmiando sull'acquisto dei giochi più importanti degli ultimi mesi.

L'elenco stilato da Epic è davvero lungo e annovera, tra gli altri, l'avventura fantasy Kena Bridge of Spirits, il GDR narrativo The Forgotten City, il chiacchierato kolossal sci-fi Cyberpunk 2077, lo sparatutto a mondo aperto Far Cry 6, la frizzante esperienza fantascientifica di Marvel's Guardians of the Galaxy e l'arcade arcing Hot Wheels Unleashed.

Death's Door, -25% a 14,99 €

Kena: Bridge of Spirits, -30% a 27,99 €

Loop Hero, -40% a 8,99 €

Sable, -33% a 16,74 €

The Forgotten City, -20% a 19,99 €

Marvel's Guardians of the Galaxy, -35% a 38,99 €

Cyberpunk 2077, -50% a 29,99 €

Before Your Eyes, 8,99 € a 4,49 €

Boyfriend Dungeon, -20% a 12,79 €

No Longer Home, -25% a 9,36 €

Hitman 3, -60% a 23,99 €

Chivalry 2, -33% a 24,11 €

Far Cry 6 Standard Edition, -35% a 38,99 €

Hot Wheels Unleashed, -30% a 34,99 €

Riders Republic, -35% a 38,99 €

Humankind Standard Edition, -20% a 39,99 €

Back 4 Blood: Standard Edition, -30% a 41,99 €

I Saldi Epic Store per i titoli in nomination ai The Game Awards 2021 sono già attivi e lo rimarranno fino alle ore 17:00 italiane di sabato 11 dicembre.