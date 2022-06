Giochi PC in grande sconto: ricche offerte su Steam, anche a meno di 5 euro

In attesa della partenza degli sconti dello Steam Summer Sale, i videogiocatori PC possono approfittare di una interessante rassegna di occasioni di risparmio.

Di seguito, vi riportiamo dunque alcuni dei migliori sconti proposti al momento nel catalogo di Steam:

Assassin's Creed: Odyssey : proposto a 14,99 euro, con uno sconto del 75%;

: proposto a 14,99 euro, con uno sconto del 75%; Assassin's Creed: Origins : proposto a 8,99 euro, con uno sconto dell'85%;

: proposto a 8,99 euro, con uno sconto dell'85%; Assassin's Creed: Syndicate : proposto a 9,99 euro, con uno sconto del 75%;

: proposto a 9,99 euro, con uno sconto del 75%; Monster Hunter: World : proposto a 14,99 euro, con uno sconto del 50%;

: proposto a 14,99 euro, con uno sconto del 50%; Red Dead Redemption II : proposto a 29,99 euro, con uno sconto del 50%;

: proposto a 29,99 euro, con uno sconto del 50%; Monster Hunter: Rise : proposto a 30,59 euro, con uno sconto del 49%;

: proposto a 30,59 euro, con uno sconto del 49%; Star Wars Jedi: Fallen Order : proposto a 9,99 euro, con uno sconto del 75%;

: proposto a 9,99 euro, con uno sconto del 75%; Final Fantasy VII Remake: Intergrade : proposto a 56,79 euro, con uno sconto del 29%;

: proposto a 56,79 euro, con uno sconto del 29%; LEGO Star Wars: La Saga degli Skywalker: proposto a 37,49 euro, con uno sconto del 25%;

Qui, invece, una rassegna di titoli in sconto a meno di 5 euro, per occasioni particolarmente convenienti:

Assassin's Creed: Unity : proposto a 4,49 euro, con uno sconto dell'85%;

: proposto a 4,49 euro, con uno sconto dell'85%; Assassin's Creed Chronicles: Russia : proposto a 2,99 euro, con uno sconto del 70%;

: proposto a 2,99 euro, con uno sconto del 70%; Assassin's Creed Chronicles: China : proposto a 2,99 euro, con uno sconto del 70%;

: proposto a 2,99 euro, con uno sconto del 70%; Assassin's Creed Chronicles: India : proposto a 2,99 euro, con uno sconto del 70%;

: proposto a 2,99 euro, con uno sconto del 70%; Dragon's Dogma: Dark Arisen : proposto a 4,79 euro, con uno sconto dell'84%;

: proposto a 4,79 euro, con uno sconto dell'84%; This War of Mine: Final Cut: proposto a 3,79 euro, con uno sconto dell'80%;

Come sempre, le offerte proposte su Steam resteranno attive solamente per poco tempo: invitiamo dunque i giocatori interessati ad approfittarne il prima possibile. In chiusura, ricordiamo inoltre che è al momento in corso l'edizione di giugno dello Steam Next Fest, con tante Demo gratis da provare sul negozio Valve.