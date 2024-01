Giochi PC in sconto: i Saldi 2024 di Steam partono con il Festival del Capitalismo

Dopo aver chiuso col botto il 2023 con la Top15 dei giochi più amati su Steam e tante altre iniziative, i curatori del negozio digitale di Valve si preparano a lanciare la prima tornata di saldi del 2024, confermando con un video l'imminente partenza del Festival del Capitalismo e dell'Economia.

Come da tradizione per lo store videoludico più frequentato dai giocatori PC, il nuovo anno si apre su Steam con una tornata promozionale dedicata a una particolare tipologia di prodotti d'intrattenimento. Come suggerito dal nome stesso del nuovo Festival del Capitalismo e dell'Economia, i primi saldi del 2024 su Steam avranno per protagonisti tantissimi videogiochi gestionali, strategici, manageriali e 4X.

Il video di presentazione confezionato da Valve ci offre un piccolo antipasto delle offerte che interesseranno i titoli appartenenti ai generi interessati da questo Festival dei saldi:

MONOPOLY PLUS

Rail Route

Megaquarium

King of Retail

Farm Keeper

Railway Empire

Cafe Owner Simulator

Farm Manager 2021

Production Line : Car factory simulation

Hundred Days - Winemaking Simulator

Cartel Tycoon

Software Inc.

Slipways

Il Festival del Capitalismo e dell'Economia partirà ufficialmente alle ore 19:00 italiane di martedì 9 gennaio, per poi concludersi alla medesima ora di lunedì 15 gennaio. Qualora ve lo foste perso, qui trovate l'elenco dei Festival e dei Saldi in arrivo su Steam nel 2024, condiviso dagli stesso curatori del negozio digitale per consentire a tutti gli appassionati di orientarsi tra le offerte e pianificare i propri acquisti da qui ai prossimi mesi.