Giochi PC in sconto: al via i saldi autunnali su GOG, c'è anche un gioco gratis

In attesa dei nuovi videogiochi in uscita a settembre 2023, prendono il via i Saldi Autunnali di GOG.com, con una vastissima selezione di offerte sui videogiochi PC disponibili sullo store digitale.

Di seguito segnaliamo alcune delle offerte più interessanti incluse nell'iniziativa.

Giochi PC in sconto su GOG

Cyberpunk 2077 : proposto a 29,99 euro, scontato del 50%;

: proposto a 29,99 euro, scontato del 50%; Baldur's Gate: Enhanced Edition : proposto a 3,99 euro, scontato del 75%;

: proposto a 3,99 euro, scontato del 75%; Baldur's Gate II: Enhanced Edition : proposto a 3,99 euro, scontato del 75%;

: proposto a 3,99 euro, scontato del 75%; Disco Elysium: The Final Cut : proposto a 10 euro, scontato del 75%;

: proposto a 10 euro, scontato del 75%; STALKER: Shadow of Chernobyl : proposto a 3,99 euro, scontato del 75%;

: proposto a 3,99 euro, scontato del 75%; Yakuza: Like A Dragon : proposto a 29,99 euro, scontato del 50%;

: proposto a 29,99 euro, scontato del 50%; Horizon: Zero Dawn - Complete Edition : proposto a 16,54 euro, scontato del 67%;

: proposto a 16,54 euro, scontato del 67%; Unpacking : proposto a 11,99 euro, scontato del 40%;

: proposto a 11,99 euro, scontato del 40%; Return to Monkey Island : proposto a 17,19 euro, scontato del 30%;

: proposto a 17,19 euro, scontato del 30%; A Plague Tale: Requiem : proposto a 25,05 euro, scontato del 50%;

: proposto a 25,05 euro, scontato del 50%; Beyond A Steel Sky : proposto a 7,50 euro, scontato del 75%;

: proposto a 7,50 euro, scontato del 75%; Yakuza: The Complete Series : proposto a 55,99 euro, scontato del 50%;

: proposto a 55,99 euro, scontato del 50%; Kingdom Come Deliverance: Royal Edition : proposto a 10 euro, scontato del 75%;

: proposto a 10 euro, scontato del 75%; No Man's Sky : proposto a 27,52 euro, scontato del 50%;

: proposto a 27,52 euro, scontato del 50%; Dredge: proposto a 19,99 euro, scontato del 20%;

Inoltre, per festeggiare l'inizio dei Saldi Autunnali, GOG propone anche un, da riscattare entro le prossime 72 ore. La scelta è ricaduta su, riscattabile al seguente link:

I saldi autunnali di GOG si protrarranno sino al prossimo 11 settembre 2023.

Lo compro uno di questi giochi o non lo compro? Ti aiuta HYPE

Puoi comprarne uno, o anche tutti in blocco, letteralmente gratis, scegliendo HYPE Next. In primis, a soli 2.90 € al mese hai un conto e un'app super smart, con cui puoi ottenere cashback, ricaricare la carta gratis e comprare serenamente ciò che vuoi grazie all'assicurazione sugli acquisti online inclusa nel conto.

In più, ciliegina sulla torta, HYPE ti regala un welcome bonus di 20 €, che viene accreditato direttamente sul tuo nuovo conto una volta eseguita validamente la prima ricarica. Potrai usare quel bonus come meglio credi, ed ovviamente, anche per acquistare uno o tutti questi giochi. Sei ad un click dal tuo nuovo conto Next, clicca qui per registrarti!