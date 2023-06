Giochi PC in sconto, saldi estivi al via su GOG: e c'è anche un titolo gratis

Accanto alla possibilità di acquistare giochi a meno di 10 euro su Steam, l'utenza PC dà ora il benvenuto anche ai saldi estivi di GOG, che includono anche un titolo in omaggio.

Giochi PC in sconto

The Yakuza Complete Series : a 33,99 euro, scontato del 75%;

: a 33,99 euro, scontato del 75%; Cyberpunk 2077 : a 29,99 euro, scontato del 50%;

: a 29,99 euro, scontato del 50%; Cyberpunk 2077 + Phantom Liberty Bundle : a 55,99 euro, scontato del 30%;

: a 55,99 euro, scontato del 30%; The Witcher 3: Wild Hunt - Complete Edition : a 15 euro, scontato del 70%;

: a 15 euro, scontato del 70%; Divinity: Original Sin 2 - Definitive Edition : a 18,02 euro, scontato del 60%;

: a 18,02 euro, scontato del 60%; Disco Elysium: The Final Cut : a 10 euro, scontato del 75%;

: a 10 euro, scontato del 75%; Vampire The Masquerade: Bloodlines : a 9,39 euro, scontato del 50%;

: a 9,39 euro, scontato del 50%; Mad Max : a 5 euro, scontato del 75%;

: a 5 euro, scontato del 75%; Horizon Zero Dawn: Complete Edition: a 16,54 euro, scontato del 67%;

I titoli in offerta sono numerosi, con sconti che superano anche il 75%. Di seguito, vi segnaliamo alcune delle promozioni più interessanti.

Accanto alle promozioni, lo store digitale di CD Projekt offre anche un gioco in regalo alla propria community. Per l'occasione, la scelta è ricaduta su Ancient Enemy, un card game dal piglio strategico e dalla forte componente ruolistica. Di seguito, vi segnaliamo il link per riscattare gratuitamente il titolo sullo store di GOG: c'è tempo fino alle ore 15:00 di giovedì 29 giugno.

I saldi estivi di GOG resteranno attivi sino al prossimo lunedì 3 luglio, con diverse settimane di sconti di cui approfittare.