Giochi PC in sconto, Halloween e non sono: le migliori offerte, anche a meno di 10 euro

In occasione della notte più spaventosa dell'anno, si moltiplicano gli sconti sui giochi PC che trovano spazio per un periodo di tempo limitato nei cataloghi delle piattaforme di distribuzione Valve ed Epic Games.

Per segnalarvi le offerte migliori, di seguito di proponiamo una rassegna delle promozioni al momento attive nell'universo del PC gaming, tra Steam ed Epic Games Store. Segnaliamo che alcuni titoli sono disponibili a prezzo inferiore ai 10 euro, come l'epopea vampiresca di Vampyr o l'apprezzato A Plague Tale: Innocence, in attesa del sequel A Plague Tale: Requiem.

Giochi PC in sconto su Steam

Cyberpunk 2077 : proposto a 40,19 euro, con uno sconto del 33%;

: proposto a 40,19 euro, con uno sconto del 33%; The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition : proposto a 13,19 euro, con uno sconto del 67%;

: proposto a 13,19 euro, con uno sconto del 67%; Dinitiy Original Sin II Definitive Edition : proposto a 16,79 euro, con uno sconto del 60%;

: proposto a 16,79 euro, con uno sconto del 60%; Disco Elysium The Final Cut : proposto a 21,99 euro, con uno sconto del 45%;

: proposto a 21,99 euro, con uno sconto del 45%; Resident Evil 3 : proposto a 19,79 euro, con uno sconto del 67%;

: proposto a 19,79 euro, con uno sconto del 67%; Vampyr: proposto a 9,99 euro, con uno sconto del 75%;

Giochi PC in sconto su Epic Games Store

The Medium : proposto a 35,99 euro, con uno sconto del 25%;

: proposto a 35,99 euro, con uno sconto del 25%; Hitman III : proposto a 29,99 euro, con uno sconto del 50%;

: proposto a 29,99 euro, con uno sconto del 50%; Assassin's Creed: Valhalla : proposto a 35,99 euro, con uno sconto del 40%;

: proposto a 35,99 euro, con uno sconto del 40%; Red Dead Redemption II : proposto a 40,19 euro, con uno sconto del 33%;

: proposto a 40,19 euro, con uno sconto del 33%; Tony Hawk's Pro Shater 1+2 : proposto a 26,99 euro, con uno sconto del 40%;

: proposto a 26,99 euro, con uno sconto del 40%; Prey : proposto a 19,99 euro, con uno sconto del 50%;

: proposto a 19,99 euro, con uno sconto del 50%; Wolfenstein: The New Order : proposto a 7,99 euro, con uno sconto del 60%;

: proposto a 7,99 euro, con uno sconto del 60%; A Plague Tale: Innocence : proposto a 9,99 euro, con uno sconto del 75%;

: proposto a 9,99 euro, con uno sconto del 75%; Narita Boy: proposto a 12,49 euro, con uno sconto del 50%;

Vi ricordiamo che tutti gli sconti segnalati resteranno attivi solamente per poco tempo: nel caso in cui foste interessati, vi conviene dunque approfittarne rapidamente. Ribadiamo inoltre la possibilità di usufruire di un grande sconto su Resident Evil: Village su PC e console.