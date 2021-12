Giochi PC in sconto: al via i Saldi Invernali di Ubisoft con offerte su tantissimi giochi

Dopo aver offerto in regalo Rayman Origins su Ubisoft Connect, il colosso videoludico transalpino lancia i Saldi Invernali 2021 sul proprio Store, proponendo sconti fino all'80% (cumulabili con ulteriori incentivi) su tantissimi giochi come Far Cry 6 e Assassin's Creed Valhalla.

L'iniziativa promozionale dell'azienda francese non coinvolge solo i titoli più celebri della compagnia ma abbraccia la grande maggioranza dei prodotti in vendita su Ubisoft Store, consentendo a chi aderisce all'offerta di accedere a delle importanti occasioni di risparmio tra giochi, pacchetti aggiuntivi, espansioni e versioni Gold o Deluxe.

L'elenco dei titoli che partecipano ai Saldi Invernali su Ubisoft Store è quantomai ampio e annovera, tra gli altri, il già citato Assassin's Creed Valhalla (e i relativi DLC o pacchetti premium), Immortals Fenyx Rising, Far Cry 6, The Division 2, Riders Republic, Watch Dogs Legion e tantissimi altri giochi.

I Saldi Invernali dello Store Ubisoft sono già attivi da oggi, 14 dicembre, e lo rimarranno fino alle ore 14:00 italiane di giovedì 6 gennaio 2022. Lo sconto dell'80% viene applicato a tutti i titoli elencati dal sito e non comprende i giochi in prenotazione e i pacchetti di valuta ingame.

Gli interessati possono accedere a un ulteriore sconto del 22% inserendo il codice HELLO22 in fase di finalizzazione del proprio ordine. Il codice in questione non si applica ai preorder, ai prodotti di merchandising, agli abbonamenti Ubisoft+ e non è cumulabile con il coupon per lo sconto del 20% da sbloccare tramite le Monete del programma Ubisoft Connect.