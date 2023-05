Giochi PC in sconto, al via i saldi Neon Dreams su GOG: anche giochi a meno di 5 euro

Lasciatosi alle spalle un 2022 da record per GOG.com, lo store digitale dedicato al gaming su PC dà il via a una ricca campagna promozionale, con il debutto dei saldi Neon Dreams.

Sulla scia del ritorno di System Shock (sulle pagine di Everyeye trovate la nostra recensione del remake di System Shock), l'iniziativa vede protagonisti i videogiochi ad ambientazione distopica, popolati di incubi fantascientifici e tremolanti luci al neon. Per gli amanti del genere si tratta di una campagna promozionale molto interessante, con un'ampia rassegna di giochi PC in sconto, anche a meno di 5 euro.



Di seguito vi segnaliamo alcune delle occasioni di risparmio più interessanti proposte per l'occasione da GOG.com.

Giochi PC in sconto

Encodya : a 2,49 euro, scontato del 90%;

: a 2,49 euro, scontato del 90%; Deus Ex: GOTY Edition : a 0,99 euro, scontato dell'86%;

: a 0,99 euro, scontato dell'86%; Deus Ex: Human Revolution - Director's Cut : a 3 euro, sconto dell'85%;

: a 3 euro, sconto dell'85%; Deus Ex: Mankind Divided : a 4,50 euro, scontato dell'85%;

: a 4,50 euro, scontato dell'85%; Mirror's Edge : a 4,69 euro, scontato del 75%;

: a 4,69 euro, scontato del 75%; Superhot : a 6,91 euro, scontato del 70%;

: a 6,91 euro, scontato del 70%; Beyond A Steel Sky : a 10,19 euro, scontato del 66%;

: a 10,19 euro, scontato del 66%; Cloudpunk : a 7 euro, scontato del 65%;

: a 7 euro, scontato del 65%; Neon Abyss : a 6,83 euro, scontato del 66%;

: a 6,83 euro, scontato del 66%; Ghostrunner : a 10,54 euro, scontato del 65%;

: a 10,54 euro, scontato del 65%; Katana Zero: a 7,49 euro, scontato del 40%;

La campagna di sconti Neon Dreams resterà attiva sino al prossimo 5 giugno 2023.