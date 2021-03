Giochi PC in sconto: saldi di primavera su GOG, in offerta anche Cyberpunk 2077

Lo store online GOG lancia i saldi di primavera con tante offerte sui migliori giochi per PC valide fino al 5 aprile. Tra i tanti titoli in offerta anche The Witcher 3 Wild Hunt e Cyberpunk 2077 di CD Projekt RED, oltre a decine di altri giochi a partire da 99 centesimi.

Cyberpunk 2077 costa 47.99 euro mentre The Witcher 3 Wild Hunt GOTY Edition costa 10 euro, per Mad Max bastano 5 euro mentre Wasteland 3 è in offerta a 41,99 euro. Metro Exodus Gold Edition è scontato a 19.49 euro, tra le altre offerte segnaliamo anche The Outer Worlds e No Man's Sky a 29.99 euro l'uno, XCOM 2 a 3.99 euro, Kingdom Come Deliverance Royal Edition a 19.99 euro, Tyranny Gold Edition a 24.99 euro, Raji An Ancient Epic a 11.49 euro, Hellblade Senua's Sacrifice a 7,49 euro e Divinity Original Sin Enhanced Edition a 13,99 euro.

I titoli indicati qui sopra sono solamente una piccolissima selezione, su GOG trovate ben 64 pagine di giochi in offerta, elencarli tutti sarebbe dunque impossibile. Particolarmente vantaggiose le offerte sui prodotti CD Projekt RED, con The Witcher 3 Wild Hunt Complete Edition in vendita a soli 10 euro e Cyberpunk 2077 scontato del 20% rispetto al normale prezzo di listino.