Giochi PC in sconto: nuovi saldi tematici su Steam, ecco le migliori offerte

In attesa della nuova edizione di Steam Next Fest, è tempo dell'esordio di una nuova campagna di sconti tematici su Steam, con il portale Valve che propone al pubblico interessanti offerte.

Per questa settimana, i grandi protagonisti sono i titoli simulativi, grazie all'organizzazione della Sim Fest: Edizione Hobby. Per diversi giorni, gli appassionati del genere avranno dunque la possibilità di mettere mano a interessanti produzioni, ovviamente a prezzo scontato. Dai campi delle oltre 3 milioni di copie vendute di Farming Simulato 22 ai circuiti di Assetto Corsa: Competizione, l'offerta è decisamente variegata. Di seguito, vi segnaliamo alcune delle migliori offerte al momento disponibili su Steam:

Farming Simulator 22 : in vendita a 31,99 euro, con uno sconto pari al 20%;

: in vendita a 31,99 euro, con uno sconto pari al 20%; Two Point Hospital : in vendita a 8,74 euro, con uno sconto pari al 75%;

: in vendita a 8,74 euro, con uno sconto pari al 75%; Assetto Corsa: Competizione : in vendita a 13,59 euro, con uno sconto pari al 66%;

: in vendita a 13,59 euro, con uno sconto pari al 66%; SnowRunner : in vendita a 19,49 euro, con uno sconto pari al 35%;

: in vendita a 19,49 euro, con uno sconto pari al 35%; Escape Simulator : in vendita a 11,99 euro, con uno sconto pari al 20%;

: in vendita a 11,99 euro, con uno sconto pari al 20%; Potion Craft: Alchemist Simulator : in vendita a 9,99 euro, con uno sconto pari al 20%;

: in vendita a 9,99 euro, con uno sconto pari al 20%; Train Sim World 2 : in vendita a 9,99 euro, con uno sconto pari al 75%;

: in vendita a 9,99 euro, con uno sconto pari al 75%; GRID Legends : in vendita a 39,59 euro, con uno sconto pari al 34%;

: in vendita a 39,59 euro, con uno sconto pari al 34%; Project Hospital : in vendita a 14,99 euro, con uno sconto pari al 40%;

: in vendita a 14,99 euro, con uno sconto pari al 40%; Democracy 4: in vendita a 17,24 euro, con uno sconto pari al 25%;

Ricordiamo che le promozioni incluse in Sim Fest: Edizione Hobby resteranno attive solamente per un periodo di tempo limitato, con scadenza prevista per il prossimo lunedì 4 aprile, alle ore 19:00 del fuso orario italiano.