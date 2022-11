Giochi PC in sconto su Steam: in Giappone e oltre con tantissime offerte

Quest'oggi, i giocatori possono riscattare i due nuovi giochi gratis su Epic Games Store, ma anche approfittare dei numerosi sconti su giochi PC proposti nel catalogo di Steam.

Tra AAA e Indie di qualità, le promozioni proposte dal negozio digitale Valve coinvolgono un ampio numero di immaginari e generi differenti, tra il magico e pericoloso Giappone di Sekiro: Shadows Die Twice e le atmosfere nipponiche di Monster Hunter: Rise, accanto ai non-morti di Dying Light 2: Stay Human e il mood fantasy di Solasta: Crown of the Magister.

Di seguito, vi segnaliamo alcuni dei giochi in sconto più interessanti disponibili su Steam:

Sekiro: Shadows Die Twice : proposto a 29,99 euro, con uno sconto del 50%;

: proposto a 29,99 euro, con uno sconto del 50%; Monster Hunter: Rise : proposto a 19,99 euro, con uno sconto del 50%;

: proposto a 19,99 euro, con uno sconto del 50%; Devil May Cry V : proposto a 9,89 euro, con uno sconto del 67%;

: proposto a 9,89 euro, con uno sconto del 67%; Tales of Arise : proposto a 31,99 euro, con uno sconto del 60%;

: proposto a 31,99 euro, con uno sconto del 60%; Dying Light 2: Stay Human : proposto a 32,99 euro, con uno sconto del 45%;

: proposto a 32,99 euro, con uno sconto del 45%; Solasta: Crown of the Magister : proposto a 13,99 euro, con uno sconto del 65%;

: proposto a 13,99 euro, con uno sconto del 65%; SpiritFarer: Edizione Farewell : proposto a 6,24 euro, con uno sconto del 75%;

: proposto a 6,24 euro, con uno sconto del 75%; DUNE: Spice Wars : proposto a 23,99 euro, con uno sconto del 20%;

: proposto a 23,99 euro, con uno sconto del 20%; Ryse: Son of Rome : proposto a 2,49 euro, con uno sconto del 75%;

: proposto a 2,49 euro, con uno sconto del 75%; The Great Ace Attorney Chronicles : proposto a 24,79 euro, con uno sconto del 38%;

: proposto a 24,79 euro, con uno sconto del 38%; Martha is Dead: proposto a 20,99 euro, con uno sconto del 30%;

Le offerte segnalate resteranno attive solamente per un periodo di tempo limitato: consigliamo perciò ai giocatori interessati di non attendere troppo a lungo. Per tutte le novità sul mondo dei giochi PC, ricordiamo infine che stasera Everyeye commenterà in diretta il PC Gaming Show 2023: Preview.