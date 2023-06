Giochi PC in sconto, Steam fa incetta di eventi: saldi estivi, Next Fest e altro, le date

Mentre prosegue lo Steam Next Fest estivo, con tantissime demo gratis da provare sullo store Valve, la dirigenza del negozio digitale svela le date di tutti i prossimi appuntamenti in programma, tra saldi ed eventi tematici.

In ordine temporale, il prossimo grande appuntamento sarà quello con i Saldi Estivi di Steam, che prenderanno il via giovedì 29 giugno e resteranno attivi sino al successivo 13 luglio. A seguire, tante iniziative tematiche, dedicate al genere stealth, alle visual novel, ai giochi di strategia e agli shoot 'em up. Con l'autunno, arriverà anche una seconda edizione di Steam Next Fest, con lo store che promette una ulteriore invasione di demo gratis. A seguire, sarà tempo di Saldi Autunnali, Saldi Invernali e festival a tema Halloween.



Di seguito vi riportiamo tutti i dettagli in merito:



Il calendario Steam

Saldi estivi: dal 29 giugno al 13 luglio;

Festival dei giochi stealth: dal 24 al 31 luglio;

Festival dei racconti visivi: dal 7 al 14 agosto;

Festival della strategia: dal 28 agosto al 4 settembre;

Festival degli Shoot 'em up: dal 25 settembre al 2 ottobre;

Next Fest: dal 9 al 16 ottobre;

Festival Steam Scream di Halloween: dal 26 ottobre al 2 novembre;

Saldi autunnali: dal 21 al 28 novembre;

Saldi invernali: dal 21 dicembre al 4 gennaio 2024;

Il calendario di Steam si preannuncia dunque denso di appuntamenti da qui alla fine dell'anno: per ingannare l'attesa non dimenticate di dare uno sguardo agli Indie più promettenti in arrivo sul mercato