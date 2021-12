Giochi PC in sconto su Steam: le migliori offerte, anche a meno di 10 euro

Dopo aver infranto il record di oltre 27 milioni di giocatori in contemporanea su Steam, la piattaforma di casa Valve propone alcuni interessanti nuovi sconti.

Attivi per pochi giorni, questi ultimi includono sia AAA sia titoli frutto di team indipendenti. La scelta è decisamente ampia, tra i mari di Sea of Thieves e la cupa Francia di A Plague Tale: Innocence. Tra No Man's Sky, The Last Campfire e persino la notevole grafica di Ryse: Son of Rome, proposto a meno di tre euro, le promozioni al momento attive su Steam sono molto interessanti. Di seguito, alcuni esempi:

Sea of Thieves : scontato del 40%, è in vendita a 23,99 euro;

: scontato del 40%, è in vendita a 23,99 euro; Need for Speed: Heat : scontato del 75 %, è in vendita a 17,49 euro;

: scontato del 75 %, è in vendita a 17,49 euro; No Man's Sky : scontato del 50%, è in vendita a 27,49 euro;

: scontato del 50%, è in vendita a 27,49 euro; Twin Mirror : scontato del 50%, è in vendita a 13,99 euro;

: scontato del 50%, è in vendita a 13,99 euro; The Ascent : scontato del 33%, è in vendita a 20.09 euro;

: scontato del 33%, è in vendita a 20.09 euro; Biomutant: scontato del 50%, è in vendita a 29,99 euro;

The Last Campfire : scontato del 30%, è in vendita a 8,74 euro;

: scontato del 30%, è in vendita a 8,74 euro; Need for Speed: Hot Pursuit Remastered : scontato del 67%, è in vendita a 9,89 euro;

: scontato del 67%, è in vendita a 9,89 euro; Dead by Daylight : scontato del 50%, è in vendita a 9,99 euro;

: scontato del 50%, è in vendita a 9,99 euro; XCOM II : scontato del 90%, è in vendita a 4,99 euro;

: scontato del 90%, è in vendita a 4,99 euro; A Plague Tale: Innocence : scontato del 75%, è in vendita a 9,99 euro;

: scontato del 75%, è in vendita a 9,99 euro; Ryse: Son of Rome: scontato del 75%, è in vendita a 2,49 euro;

Non mancano poi proposte interessanti anche per budget contenuti, con diversi giochi in scontoLa maggior parte delle offerte segnalate resterà attiva solamente sino al prossimo: se interessati, vi consigliamo dunque di affrettarvi.