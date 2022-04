Giochi PC in sconto su Steam: le migliori offerte, anche a meno di 15 e 10 euro

Mentre prosegue il Sim Fest: Edizione Hobby di Steam, si aggiungono al catalogo dello store Valve ulteriori occasioni di risparmio, con tanti videogiochi PC a prezzo speciale.

Le promozioni includono sia grandi blockbuster AAA, quali Red Dead Redemption II, sia piccole produzioni indipendenti, come Blasphemous. Non mancano all'appello produzioni recenti, come Coromon (trovate da poco sulle nostre pagine la recensione di Coromon, a cura di Salvo Privitera) o Destiny 2: La Regina dei Sussurri, ma nemmeno titoli più vissuti.

Di seguito, vi segnaliamo alcune delle migliori offerte disponibili al momento su Steam:

Red Dead Redemption II : proposto a 29,99 euro, con uno sconto del 50%;

: proposto a 29,99 euro, con uno sconto del 50%; Farming Simulator 22 : proposto a 31,99 euro, con uno sconto del 20%;

: proposto a 31,99 euro, con uno sconto del 20%; Sherlock Holmes: Chapter One : proposto a 29,69 euro, con uno sconto del 34%;

: proposto a 29,69 euro, con uno sconto del 34%; Destiny 2: Oltre la Luce : proposto a 17,99 euro, con uno sconto del 40%;

: proposto a 17,99 euro, con uno sconto del 40%; Destiny 2: La Regina dei Sussurri: proposto a 31,99 euro, con uno sconto del 20%;

Tra i saldi, troviamo inoltre diversi titoli proposti a meno di 15 euro:

Disco Elysium: The Final Cut : proposto a 13,99 euro, con uno sconto del 65%;

: proposto a 13,99 euro, con uno sconto del 65%; Assetto Corsa Competizione : proposto a 13,59 euro, con uno sconto del 66%;

: proposto a 13,59 euro, con uno sconto del 66%; SpiritFarer: Edizione Farewell : proposto a 8,49 euro, con uno sconto del 66%;

: proposto a 8,49 euro, con uno sconto del 66%; Coromon : proposto a 13,43 euro, con uno sconto del 20%;

: proposto a 13,43 euro, con uno sconto del 20%; Death's Door : proposto a 11,99 euro, con uno sconto del 40%;

: proposto a 11,99 euro, con uno sconto del 40%; Two Point Hospital : proposto a 8,74 euro, con uno sconto del 75%;

: proposto a 8,74 euro, con uno sconto del 75%; Crysis Remastered : proposto a 13,49 euro, con uno sconto del 55%;

: proposto a 13,49 euro, con uno sconto del 55%; Frostpunk : proposto a 7,49 euro, con uno sconto del 75%;

: proposto a 7,49 euro, con uno sconto del 75%; Blasphemous: proposto a 6,24 euro, con uno sconto del 75%;

Ricordiamo che tutti gli sconti segnalati resteranno attivi su Steam solamente per poco tempo: i giocatori interessati sono avvertiti!