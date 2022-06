Giochi PC in sconto su Steam: i migliori saldi estivi a meno di 10 euro

Sono ormai attive le offerte dei Saldi Estivi di Steam, con migliaia di titoli in forte sconto disponibili sullo store digitale di casa Valve. Una vasta selezione di produzioni acquistabili anche con budget contenuto.

Oltre alla possibilità di acquistare diversi giochi a meno di 5 euro su Steam, il portale propone infatti anche una ricca rassegna di titoli a meno di 10 euro. Di seguito, vi segnaliamo alcune delle occasioni più interessanti di cui approfittare in occasione dei Saldi Estivi di Steam:

FIFA 22 : proposto a 9,59 euro, con uno sconto dell'84%;

: proposto a 9,59 euro, con uno sconto dell'84%; Star Wars Jedi: Fallen Order : proposto a 9,99 euro, con uno sconto del 75%;

: proposto a 9,99 euro, con uno sconto del 75%; Devil May Cry V : proposto a 9,89 euro, con uno sconto del 67%;

: proposto a 9,89 euro, con uno sconto del 67%; Metro Exodus : proposto a 9,89 euro, con uno sconto del 67%;

: proposto a 9,89 euro, con uno sconto del 67%; Ori and the Will of the Wisps : proposto a 9,89 euro, con uno sconto del 67%;

: proposto a 9,89 euro, con uno sconto del 67%; Frostpunk : proposto a 7,49 euro, con uno sconto del 75%;

: proposto a 7,49 euro, con uno sconto del 75%; Dragon Ball FighterZ : proposto a 8,99 euro, con uno sconto dell'85%;

: proposto a 8,99 euro, con uno sconto dell'85%; Mortal Kombat XI : proposto a 9,99 euro, con uno sconto dell'80%;

: proposto a 9,99 euro, con uno sconto dell'80%; Death's Door : proposto a 9,99 euro, con uno sconto del 50%;

: proposto a 9,99 euro, con uno sconto del 50%; A Plague Tale: Innocence : proposto a 7,99 euro, con uno sconto dell'80%;

: proposto a 7,99 euro, con uno sconto dell'80%; Metal Gear Solid V: The Phantom Pain : proposto a 7,49 euro, con uno sconto del 75%;

: proposto a 7,49 euro, con uno sconto del 75%; Resident Evil VII: Biohazard: proposto a 9,99, con uno sconto del 50%;

I Saldi Estivi di Steam resteranno attivi ancora per diversi giorni, con scadenza in programma per il prossimo 7 luglio 2022, alle ore 19:00 del fuso orario italiano.