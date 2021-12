Giochi PC in sconto su Steam, nuove offerte: le migliori promozioni attive nel weekend

Mentre emergono le prime classifiche dei migliori giochi PC del 2021, il catalogo di Steam accoglie una nuova selezione di offerte, con sconti sino al 75% su di una interessante serie di titoli.

Da Marvel's Guardians of the Galaxy a The Outer Worlds, passando per Octopath Traveler e NieR Automata, le avventure videoludiche attualmente in promozione sono molteplici. Di seguito, ecco alcuni esempi delle migliori promozioni su giochi PC attualmente attive su Steam:

Marvel's Guardians of the Galaxy : proposto in offerta a 38,99 euro, con uno sconto del 35%;

: proposto in offerta a 38,99 euro, con uno sconto del 35%; NieR Automata : proposto in offerta a 19,99 euro, con uno sconto del 50%;

: proposto in offerta a 19,99 euro, con uno sconto del 50%; NieR Replicant : proposto in offerta a 38,99 euro, con uno sconto del 35%;

: proposto in offerta a 38,99 euro, con uno sconto del 35%; Octopath Traveler : proposto in offerta a 29,99 euro, con uno sconto del 50%;

: proposto in offerta a 29,99 euro, con uno sconto del 50%; Final Fantasy XV Windows Edition : proposto in offerta a 17,49 euro, con uno sconto del 50%;

: proposto in offerta a 17,49 euro, con uno sconto del 50%; The Outer Worlds : proposto in offerta a 19,79 euro, con uno sconto del 67%;

: proposto in offerta a 19,79 euro, con uno sconto del 67%; Overcooked! All you Can Eat : proposto in offerta a 19,99 euro, con uno sconto del 50%;

: proposto in offerta a 19,99 euro, con uno sconto del 50%; Assassin's Creed Bundle : proposto in offerta a 87,63 euro, con uno sconto del 76%;

: proposto in offerta a 87,63 euro, con uno sconto del 76%; Borderlands 3: proposto in offerta a 14,99 euro, con uno sconto del 75%;

La maggioranza delle promozioni segnalate avranno termine il prossimo lunedì 26 dicembre 2021: qualora interessati, vi consigliamo dunque di sfruttare rapidamente le promozioni.