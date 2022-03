Giochi PC in sconto, su Steam parte Remote Play Together: una marea di offerte multiplayer

A breve distanza dall'ultima edizione di Steam Next Fest, in casa Valve è già tempo di una nuova occasione per risparmiare: sono infatti partiti ufficialmente i saldi di Steam Remote Play Together.

Come facilmente intuibile visto il focus legato alle caratteristiche della feature Remote Play Together, i grandi protagonisti della campagna sono i titoli da vivere in compagnia. Gli amanti del gaming in modalità multigiocatore possono dunque dirigersi sulle pagine di Steam, in cerca di nuove esperienze da condividere con amici e parenti. Di seguito, vi segnaliamo alcune delle offerte più interessanti al momento disponibili sullo store digitale:

Divinity Original Sin II: Definitive Edition : proposto a 16,79 euro, con uno sconto del 60%;

: proposto a 16,79 euro, con uno sconto del 60%; Untitled Goose Game : proposto a 8,39 euro, con uno sconto del 50%;

: proposto a 8,39 euro, con uno sconto del 50%; Mortal Kombat XI : proposto a 9,99 euro, con uno sconto dell'80%;

: proposto a 9,99 euro, con uno sconto dell'80%; Golf With Your Friends : proposto a 4,94 euro, con uno sconto del 67%;

: proposto a 4,94 euro, con uno sconto del 67%; Overcooked! 2 : proposto a 5,74 euro, con uno sconto del 75%;

: proposto a 5,74 euro, con uno sconto del 75%; The Ascent : proposto a 17,99 euro, con uno sconto del 40%;

: proposto a 17,99 euro, con uno sconto del 40%; Injustice 2 : proposto a 7,49 euro, con uno sconto dell'85%;

: proposto a 7,49 euro, con uno sconto dell'85%; Moving Out: proposto a 5,74 euro, con uno sconto del 75%;

In chiusura, segnaliamo che le offerte per il Remote Play Together di Steam resteranno attive solamente sino alle ore 19:00 della giornata di lunedì 7 marzo 2022. Nel frattempo, prendono il via le nuove regole Steam sugli sconti.