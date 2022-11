Giochi PC in sconto su Steam con i Saldi Autunnali: tantissime offerte disponibili!

Con l'avvio dei Saldi Autunnali di Steam, è tempo di scoprire tanti nuovi sconti dedicati a videogiochi indipendenti e grandi produzioni AAA disponibili nel catalogo del negozio Valve.

Già operativi, i Saldi Autunnali vedono protagonisti davvero tantissimi giochi, da Red Dead Redemption II a Kena: Bridge of Spirits, passando per Ori and the Will of the Wisps e Sekiro: Shadows Die Twice. Di seguito, vi segnaliamo alcune delle migliori offerte sui giochi PC proposte dai Saldi Autunnali di Steam:

Red Dead Redemption II : scontato del 67%, proposto a 19,79 euro;

: scontato del 67%, proposto a 19,79 euro; Marvel's Spider-Man: Remastered : scontato del 25%, proposto a 44,99 euro;

: scontato del 25%, proposto a 44,99 euro; F1 22 : scontato del 50%, proposto a 29,99 euro;

: scontato del 50%, proposto a 29,99 euro; Sea of Thieves : scontato del 50%, proposto a 19,99 euro;

: scontato del 50%, proposto a 19,99 euro; Two Point Campus : l'ottimo gestionale è scontato del 20%, proposto a 31,99 euro. Sulle nostre pagine trovate la recensione di Two Point Campus;

: l'ottimo gestionale è scontato del 20%, proposto a 31,99 euro. Sulle nostre pagine trovate la recensione di Two Point Campus; Sekiro: Shadows Die Twice : scontato del 50%, proposto a 29,99 euro;

: scontato del 50%, proposto a 29,99 euro; Ghostwire: Tokyo : scontato del 60%, proposto a 23,99 euro;

: scontato del 60%, proposto a 23,99 euro; Inscryption : scontato del 40%, proposto a 11,99 euro;

: scontato del 40%, proposto a 11,99 euro; Gotham Knights : scontato del 40%, proposto a 35,99 euro;

: scontato del 40%, proposto a 35,99 euro; Tales of Arise : scontato del 60%, proposto a 23,99 euro;

: scontato del 60%, proposto a 23,99 euro; Cyberpunk 2077 : scontato del 50%, proposto a 29,99 euro;

: scontato del 50%, proposto a 29,99 euro; Persona 5 Royal : scontato del 30%, proposto a 41,99 euro;

: scontato del 30%, proposto a 41,99 euro; God of War : scontato del 25%, proposto a 37,49 euro;

: scontato del 25%, proposto a 37,49 euro; Kena: Bridge of Spirits : scontato del 50%, proposto a 19,99 euro;

: scontato del 50%, proposto a 19,99 euro; Ori and the Will of the Wisps: scontato del 67%, proposto a 9,89 euro;

Ai videogiocatori PC, segnaliamo inoltre che i Saldi Autunnali di Steam resteranno attivi sino alle ore 19:00 del prossimo martedì 29 novembre 2022.