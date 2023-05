Giochi PC in sconto, Steam x EA: tantissime offerte, anche a meno di 5 euro

Tra i nuovi saldi di Steam spicca un'offerta speciale interamente dedicata al catalogo di Electronic Arts, con titoli ottimi proposti anche a meno di cinque euro.

Si spazia dall'acclamato remake di Dead Space (qui la nostra recensione del nuovo Dead Space) alla coinvolgente fiaba gotica proposta in Lost in Random. Per chi è in cerca di intrattenimento di qualità a prezzi davvero contenuti, non possiamo inoltre non segnalare gli sconti dedicati alla serie di Unravel o a Dragon Age: Inquisition.

Di seguito, vi segnaliamo alcuni degli sconti a marchio EA al momento disponibili su Steam:

FIFA 23 : proposto a 20,99 euro, scontato del 70%;

: proposto a 20,99 euro, scontato del 70%; Dead Space Remake : proposto a 47,99 euro, scontato del 20%;

: proposto a 47,99 euro, scontato del 20%; Need for Speed: Unbound : proposto a 20,99 euro, scontato del 70%;

: proposto a 20,99 euro, scontato del 70%; It Takes Two : proposto a 19,99 euro, scontato del 50%;

: proposto a 19,99 euro, scontato del 50%; Mass Effect: Legendary Edition : proposto a 14,99 euro, scontato del 75%;

: proposto a 14,99 euro, scontato del 75%; Mass Effect: Andromeda : proposto a euro, scontato del %;

: proposto a euro, scontato del %; Wild Hearts : proposto a 48,99 euro, scontato del 30%;

: proposto a 48,99 euro, scontato del 30%; Dragon Age: Inquisition : proposto a 4,79 euro, scontato dell'88%;

: proposto a 4,79 euro, scontato dell'88%; Lost in Random : proposto a 5,99 euro, scontato dell'80%;

: proposto a 5,99 euro, scontato dell'80%; A Way Out : proposto a 5,99 euro, scontato dell'80%;

: proposto a 5,99 euro, scontato dell'80%; Unravel : proposto a 1,99 euro, scontato del 90%;

: proposto a 1,99 euro, scontato del 90%; Unravel 2: proposto a 1,99 euro, scontato del 90%;

Le promozioni dedicate al mondo Electronic Arts resteranno attive su Steam sino a