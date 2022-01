Giochi PC in sconto per il weekend: i migliori titoli a meno di 20 euro su Steam

Mentre Elden Ring spopola su Steam, la piattaforma di Valve ospita nuovi sconti e promozioni, che vedono protagoniste molteplici produzioni interessanti.

Tra queste ultime possiamo ad esempio segnalare The Outer Worlds, di Obsidian, e Pillars of Eternity: Definitive Edition, di Larian Studios: due ottime opzioni per gli amanti degli RPG. Presenti all'appello anche diversi titoli provenienti dall'universo produttivo Indie, come l'intrigante Sable. Tra i giochi in promozione, non mancano opzioni a budget contenuto: di seguito, ecco alcune occasioni da sfruttare per aggiudicarsi un titolo a meno di venti euro.

The Outer Worlds : proposto a 19,79 euro, con uno sconto del 67%;

: proposto a 19,79 euro, con uno sconto del 67%; Tom Clancy's Ghost Recon: Wildlands : proposto a 14,99 euro, con uno sconto del 70%;

: proposto a 14,99 euro, con uno sconto del 70%; Euro Track Simulator 2 : proposto a 4,99 euro, con uno sconto del 75%;

: proposto a 4,99 euro, con uno sconto del 75%; Mafia: Definitive Edition : proposto a 14,79 euro, con uno sconto del 63%;

: proposto a 14,79 euro, con uno sconto del 63%; BioShock: The Collection : proposto a 11,99 euro, con uno sconto dell'80%;

: proposto a 11,99 euro, con uno sconto dell'80%; Red Dead Online : proposto a 9,99 euro, con uno sconto del 50%;

: proposto a 9,99 euro, con uno sconto del 50%; Sid Meier's Civilization VI : proposto a 8,99 euro, con uno sconto dell'85%;

: proposto a 8,99 euro, con uno sconto dell'85%; Sable : proposto a 18,74 euro, con uno sconto del 25%;

: proposto a 18,74 euro, con uno sconto del 25%; Ancestors: The Humankind Odyssey : proposto a 15,99 euro, con uno sconto del 60%;

: proposto a 15,99 euro, con uno sconto del 60%; Beyond: Two Souls : proposto a 9,95 euro, con uno sconto del 50%;

: proposto a 9,95 euro, con uno sconto del 50%; Pillars of Eternity: Definitive Edition: proposto a 9,24 euro, con uno sconto del 75%;

La maggioranza delle offerte proposte resteranno operative solamente sino al prossimo lunedì 24 gennaio: consigliamo dunque ai giocatori interessati di approfittarne in tempi rapidi.