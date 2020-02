I giochi PC SEGA saranno distribuiti in confezioni ecologiche facilmente riciclabili

SEGA ha annunciato che a partire da Total War ROME II Enemy at the Gates Edition tutti i giochi PC della compagnia verranno distribuiti in una nuova confezione prodotta completamente in materiale riciclato e facilmente riciclabile.

Le confezioni dei giochi SEGA per PC saranno prodotte interamente in cartoncino ecologico, per la stampa delle copertine e dei manuali verranno utilizzati inchiostri ad acqua e vegetali a basso impatto ambientale, così da gravare il meno possibile sull'ambiente. Le custodie saranno anche più compatte e questo permetterà di risparmiare non solo sulla produzione ma anche sul trasporto e la distribuzione, con minor danno all'ambiente.

Al momento non sappiamo se SEGA adotterà una simile strategia anche per i giochi su console, allo stato attuale le nuove confezioni sono previste solamente per i giochi PC in formato retail ma è probabile che il processo di produzione e distribuzione verrà ottimizzato ulteriormente nei prossimi mesi così da essere adottato senza particolari problemi anche per quanto riguarda le custodie per PS4, Xbox One e dei giochi per console Next-Gen come PlayStation 5 e Xbox Series X.