Giochi PC e Steam Deck in offerta: una valanga di sconti su Steam

In attesa del Festival del Rompicapo di Steam, gli utenti PC e Steam Deck possono approfittare di una ricca selezione di sconti attiva sul negozio digitale di Valve.

Per celebrare il compleanno di Bruce Wayne, ad esempio, numerose avventure a tema Batman sono proposte a prezzo ridotto, incluso il recente Gotham Knights. Presente all'appello anche l'ultima avventura videoludica Marvel, giusto in tempo per l'arrivo di Venom in Marvel's Midnight Suns. Da parte sua, 2K propone numerosi saldi sul proprio catalogo, da Borderlands 3 a The Quarry.

Giochi PC e Steam Deck in sconto

Gotham Knights : scontato del 55%, a 26,99 euro;

: scontato del 55%, a 26,99 euro; Batman: Arkham Collection : scontato dell'85%, a 8,99 euro;

: scontato dell'85%, a 8,99 euro; Marvel's Midnight Suns : scontato del 40%, a 35,99 euro;

: scontato del 40%, a 35,99 euro; NBA 2K23 : scontato del 70%, a 17,99 euro;

: scontato del 70%, a 17,99 euro; Tiny Tina's Wonderlands : scontato del 50%, a 29,99 euro;

: scontato del 50%, a 29,99 euro; The Quarry : scontato del 50%, a 29,99 euro;

: scontato del 50%, a 29,99 euro; Borderlands 3 : scontato del 90%, a 5,99 euro;

: scontato del 90%, a 5,99 euro; Back 4 Blood : scontato del 75%, a 14,99 euro;

: scontato del 75%, a 14,99 euro; Civilization VI : scontato del 90%, a 5,99 euro;

: scontato del 90%, a 5,99 euro; Mafia: Definitive Edition : scontato del 65%, a 13,99 euro;

: scontato del 65%, a 13,99 euro; Age of Empires IV: Anniversary Edition : scontato del 40%, a 23,99 euro;

: scontato del 40%, a 23,99 euro; Paraoh: A New Era : scontato del 15%, a 19,54 euro;

: scontato del 15%, a 19,54 euro; Untitled Goose Game : scontato del 50%, a 8,39 euro;

: scontato del 50%, a 8,39 euro; The Secret of Monkey Island: Special Edition: scontato del 65%, a 2,86 euro;

Di seguito, vi segnaliamo alcune delleal momento attive su

Come sempre, le iniziative promozionali resteranno attive su Steam solamente per pochi giorni.