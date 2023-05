Giochi PC e Steam Deck in saldo: le migliori offerte attive su Steam

Mentre proseguono gli sconti di Steam dedicati ai titoli EA, il catalogo dello store di Valve attiva ulteriori promozioni sui giochi PC e Steam Deck.

Da DOOM Eternal sino A Plague Tale: Requiem, l'elenco è piuttosto variegato. Se avete già terminato la demo gratis di Alone in the Dark, segnaliamo inoltre la possibilità di tornare a inquietarsi con Scorn e Call of Chtulhu. Di seguito vi segnaliamo alcune delle offerte più interessanti al momento attive su Steam.

Giochi PC e Steam Deck in sconto

DOOM Eternal : proposto a 9,99 euro, scontato del 75%;

: proposto a 9,99 euro, scontato del 75%; Horizon: Zero Dawn - Complete Edition : proposto a 16,49 euro, scontato del 67%;

: proposto a 16,49 euro, scontato del 67%; Solasta: Crown of the Magister : proposto a 11,99 euro, scontato del 70%;

: proposto a 11,99 euro, scontato del 70%; The Ascent : proposto a 8,99 euro, scontato del 70%;

: proposto a 8,99 euro, scontato del 70%; Divinity: Original Sin 2 - Definitive Edition : proposto a 17,99 euro, scontato del 60%;

: proposto a 17,99 euro, scontato del 60%; The Callisto Protocol : proposto a 35,99 euro, scontato del 40%;

: proposto a 35,99 euro, scontato del 40%; Scorn : proposto a 21,99 euro, scontato del 45%;

: proposto a 21,99 euro, scontato del 45%; A Plague Tale: Innocence : proposto a 7,99 euro, scontato dell'80%;

: proposto a 7,99 euro, scontato dell'80%; A Plague Tale: Requiem : proposto a 38,49 euro, scontato del 45%;

: proposto a 38,49 euro, scontato del 45%; Call of Chtulhu : proposto a 4,99 euro, scontato del 75%;

: proposto a 4,99 euro, scontato del 75%; Tiny Tina's Wonderlands: proposto a 29,99 euro, scontato del 50%;

Le nuove offerte proposte nel catalogo Steam resteranno attive solamente per un periodo di tempo limitato.