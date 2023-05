Giochi PC e Steam Deck in saldo: tantissimi sconti disponibili, anche al 90%

Per i videogiocatori attivi su PC e Steam Deck proseguono le offerte di Steam, con tantissime produzioni ora proposte a prezzo ridotto, con sconti sino al 90%.

È il caso ad esempio di Granblue Fantasy: Versus, interessante picchiaduro proposto a meno di due euro (qui la nostra recensione di Granblue Fantasy: Versus per maggiori dettagli). Spazio inoltre a promozioni legate a recenti AAA, come A Plague Tale: Requiem, e gemme Indie, come Cult of the Lamb. Di seguito, riportiamo i dettagli relativi alle ultime promozioni Steam.

Giochi PC e Steam Deck in sconto

Granblue Fantasy: Versus : a 1,99 euro, scontato del 90%;

: a 1,99 euro, scontato del 90%; A Plague Tale: Requiem : a 29,99 euro, scontato del 40%;

: a 29,99 euro, scontato del 40%; NieR: Automata : a 19,99 euro, scontato del 50%;

: a 19,99 euro, scontato del 50%; Cult of the Lamb : a 14,94 euro, scontato del 35%;

: a 14,94 euro, scontato del 35%; NieR: Replicant : a 23,99 euro, scontato del 60%;

: a 23,99 euro, scontato del 60%; Yakuza: Like A Dragon : a 14,99 euro, scontato del 75%;

: a 14,99 euro, scontato del 75%; Final Fantasy XV: Windows Edition : a 17,49 euro, scontato del 50%;

: a 17,49 euro, scontato del 50%; Inscryption : a 11,99 euro, scontato del 40%;

: a 11,99 euro, scontato del 40%; Return to Monkey Island : a 16,09 euro, scontato del 30%;

: a 16,09 euro, scontato del 30%; Nioh 2: The Complete Edition: a 35,99 euro, scontato del 40%;

Tutte le promozioni segnalate resteranno attive susolamente per pochi giorni: consigliamo dunque ai giocatori interessanti di approfittarne quanto prima. Nel frattempo proseguono inoltre gli sconti Steam per il LudoNarraCon 2023