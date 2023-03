Giochi PC e Steam Deck in saldo: tantissimi nuovi sconti ora su Steam

Accanto ai saldi dedicati ai giochi Square Enix, il catalogo di Steam offre agli appassionati una ulteriore selezione di promozioni con protagonisti titoli AAA di primissimo piano.

Da Star Wars: Jedi Fallen Order all'inquietante Giappone di Sekiro: Shadows Die Twice, sono presenti all'appello anche God of War e Marvel's Spider-Man. Di seguito, vi segnaliamo alcuni dei più interessanti giochi PC e Steam Deck in sconto:

Star Wars Jedi: Fallen Order : proposto a 3,99 euro, con uno sconto del 90%;

: proposto a 3,99 euro, con uno sconto del 90%; Marvel's Spider-Man Remastered : proposto a 40,19 euro, con uno sconto del 33%;

: proposto a 40,19 euro, con uno sconto del 33%; Marvel's Spider-Man: Miles Morales : proposto a 33,49 euro, con uno sconto del 33%,

: proposto a 33,49 euro, con uno sconto del 33%, God of War : proposto a 29,99 euro, con uno sconto del 40%;

: proposto a 29,99 euro, con uno sconto del 40%; Sekiro: Shadows Die Twice - GOTY Edition : proposto a 29,99 euro, con uno sconto del 50%;

: proposto a 29,99 euro, con uno sconto del 50%; Days Gone : proposto a 16,49 euro, con uno sconto del 67%;

: proposto a 16,49 euro, con uno sconto del 67%; Celeste : proposto a 4,99 euro, con uno sconto del 75%;

: proposto a 4,99 euro, con uno sconto del 75%; Horizon: Zero Dawn - Complete Edition : proposto a 16,49 euro, con uno sconto del 67%;

Horizon: Zero Dawn - Complete Edition : proposto a 16,49 euro, con uno sconto del 67%;

Forza Horizon 5 : proposto a 35,99 euro, con uno sconto del 40%;

: proposto a 35,99 euro, con uno sconto del 40%; Uncharted Raccolta: L'eredità dei ladri: proposto a 34,99 euro, con uno sconto del 30%;

Le nuove promozioni resteranno attive su Steam solamente per pochi giorni, consigliamo dunque agli interessati di approfittarne quanto prima.