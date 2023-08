Giochi PC e Steam Deck in sconto, al via il Festival della Strategia: nuovi saldi su Steam

Accanto ai Saldi di Fine Estate su Xbox Store, sono ora disponibili su Steam tanti nuovi sconti sui giochi PC e Steam Deck, grazie all'inaugurazione del Festival della Strategia.

Per un'intera settimana, gli amanti del genere possono approfittare di una vasta selezione di promozioni dedicate. Da , la scelta è decisamente ampia e variegata, perfetta per festeggiare il recente arrivo di Age of Empires IV su Xbox Series X e Xbox One.

Giochi in sconto su Steam

Age of Empires IV: Anniversary Edition : scontato del 50%, a19,99 euro;

: scontato del 50%, a19,99 euro; Age of Empires II: Definitive Edition : scontato del 75%, a 4,99 euro;

: scontato del 75%, a 4,99 euro; Stellaris : scontato del 70%, a 11,99 euro;

: scontato del 70%, a 11,99 euro; Crusader Kings III : scontato del 30%, a 34,99 euro;

: scontato del 30%, a 34,99 euro; Sid Meier's Civilization VI : scontato del 90%, a 5,99 euro;

: scontato del 90%, a 5,99 euro; Hearts of Iron IV : scontato del 70%, a 11,99 euro;

: scontato del 70%, a 11,99 euro; Age of Wonders 4 : scontato del 20%, a 39,99 euro;

: scontato del 20%, a 39,99 euro; Anno 1800 : scontato del 75%, a 14,99 euro;

: scontato del 75%, a 14,99 euro; For the King : scontato del 75%, a 4,99 euro;

: scontato del 75%, a 4,99 euro; Northgard : scontato del 70%, a 8,39 euro;

: scontato del 70%, a 8,39 euro; Frostpunk : scontato dell'80%, a 5,99 euro;

: scontato dell'80%, a 5,99 euro; Against the Storm : scontato del 35%, a 19,49 euro;

: scontato del 35%, a 19,49 euro; Solasta: Crown of the Magister : scontato del 65%, a 10,49 euro;

: scontato del 65%, a 10,49 euro; The Great War: Western Front: scontato del 33%, a 23,44 euro;

Di seguito, vi segnaliamo alcuni degli sconti più interessanti ora disponibili per i

In chiusura, segnaliamo che il Festival della Strategia resterà attivo su Steam sino alle ore 19:00 di lunedì 4 settembre.

