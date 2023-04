Giochi PC e Steam Deck in sconto: al via i Saldi di EA! FIFA e Battlefield tra le offerte

Dopo aver confermato l'arrivo dell'emulatore Dolphin su Steam nel 2023, i curatori del negozio digitale di Valve celebrano il lancio ufficiale dei Saldi di Primavera di Electronic Arts, con tantissimi videogiochi in forte sconto come FIFA 23, It Takes Two e Mass Effect.

L'ultima iniziativa promozionale di EA abbraccia l'intero catalogo dell'editore americano, fornendo agli appassionati delle ghiotte occasioni di risparmio grazie a sconti fino al 75% sul prezzo di listino abituale dei titoli in offerta.

Ai già citati FIFA 23, It Takes Two e alla Legendary Edition di Mass Effect, nel 'listone digitale' dei saldi primaverili di EA troviamo tutti i videogiochi della serie di Crysis, F1 2022, Battlefield 5, GRID Legends, la Remastered Collection di Command & Conquer e tanti altri titoli.

I Saldi di Primavera di Electronic Arts su Steam sono già attivi e lo saranno fino alla giornata di sabato 13 aprile. In calce alla notizia trovate il link alla pagina di Steam con l'elenco completo dei videogiochi EA in offerta da qui a metà aprile, fateci sapere con un commento se approfitterete o meno dell'occasione per aggiungere alla vostra ludoteca uno o più titoli del publisher e sviluppatore statunitense.