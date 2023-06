Giochi PC e Steam Deck in sconto per la Summer Game Fest: offerte imperdibili su Steam

Accanto a tante nuove demo gratis da provare su Steam, il negozio di casa Valve prosegue i festeggiamenti per la Summer Game Fest con tantissimi sconti sui giochi PC e Steam Deck.

Da una campagna promozionale dedicata alle produzioni del team di Obsidian Entertainment (reduce dall'annuncio della finestra di lancio di Avowed) sino a saldi speciali per Indie e AAA, c'è solo l'imbarazzo della scelta. Di seguito, vi segnaliamo dunque alcune delle offerte più interessanti al momento attive nel catalogo di Steam.

Giochi PC e Steam Deck in sconto

Monster Hunter: Rise : a 19,99euro, scontato del 50%;

: a 19,99euro, scontato del 50%; Cyberpunk 2077 : a 29,99 euro, scontato del 50%;

: a 29,99 euro, scontato del 50%; Cyberpunk 2077 + Phantom Liberty Bundle : a 55,18 euro, scontato del 39%;

: a 55,18 euro, scontato del 39%; Grounded : a 23,99 euro, scontato del 40%;

: a 23,99 euro, scontato del 40%; Halo: The Master Chief Collection : a 9,99 euro, scontato del 75%;

: a 9,99 euro, scontato del 75%; God of War : a 29,99 euro, scontato del 40%;

: a 29,99 euro, scontato del 40%; Resident Evil: Village : a 19,99 euro, scontato del 50%;

: a 19,99 euro, scontato del 50%; Assassin's Creed: Valhalla : a 14,99 euro, scontato del 75%;

: a 14,99 euro, scontato del 75%; Assassin's Creed: Odyssey : a 11,99 euro, scontato dell'80%;

: a 11,99 euro, scontato dell'80%; Assassin's Creed: Origins : a 8,99 euro, scontato dell'85%;

: a 8,99 euro, scontato dell'85%; Pentiment : a 13,99 euro, scontato del 33%;

: a 13,99 euro, scontato del 33%; The Outer Worlds : a 19,79 euro, scontato del 34%;

: a 19,79 euro, scontato del 34%; Ori and the Will of the Wisps : a 9,89 euro, scontato del 67%;

: a 9,89 euro, scontato del 67%; Pillars of Eternity : a 6,99 euro, scontato del 75%;

: a 6,99 euro, scontato del 75%; No Man's Sky : a 29,49 euro, scontato del 50%;

: a 29,49 euro, scontato del 50%; Kenshi : a 12,14 euro, scontato del 55%;

: a 12,14 euro, scontato del 55%; Cult of the Lamb : a 16,09 euro, scontato del 30%;

: a 16,09 euro, scontato del 30%; Everhood : a 4,99 euro, scontato del 50%;

: a 4,99 euro, scontato del 50%; Cat Quest : a 4,28 euro, scontato del 67%;

: a 4,28 euro, scontato del 67%; Cat Quest II : a 4,94 euro, scontato del 67%;

: a 4,94 euro, scontato del 67%; Disco Elysium: The Final Cut : a 9,99 euro, scontato del 75%;

: a 9,99 euro, scontato del 75%; Shadow of the Tomb Raider: Definitive Edition : a 9,88 euro, scontato dell'89%;

: a 9,88 euro, scontato dell'89%; Kingdom Come Deliverance : a 7,49 euro, scontato del 75%;

: a 7,49 euro, scontato del 75%; Dragon's Dogma: Dark Arisen: a 4,99 euro, scontato dell'80%;

Come sempre, le offerte proposte da Steam resteranno attive per un periodo di tempo limitato: consigliamo dunque ai videogiocatori interessati di non attendere troppo a lungo.