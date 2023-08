Giochi PC e Steam Deck in sconto: tante offerte disponibili, aspettando la Gamescom

In attesa di scoprire tutti gli annunci dell'Opening Night Live della Gamescom 2023, i videogiocatori attivi su PC e Steam Deck possono approfittare di una interessante selezione di offerte.

Il mese di agosto prosegue infatti con tantissimi saldi disponibili sullo store di Valve. Per festeggiare l'annuncio di Titan Quest II è ad esempio possibile recuperare il primo capitolo a prezzo ridotto, mentre il QuakeCon ha portato con sé tante promozioni dedicate ai titoli Bethesda. Spazio anche ad apprezzati Indie, da Stray a Blasphemous. Di seguito, vi segnaliamo alcuni degli sconti più interessanti tra quelli al momento attivi su Steam.

Giochi PC e Steam Deck in offerta

Stray : a 20,99 euro, scontato del 25%;

: a 20,99 euro, scontato del 25%; DOOM Eternal : a 9,99 euro, scontato del 75%;

: a 9,99 euro, scontato del 75%; Payday 2 : a 0,99 euro, scontato del 90%;

: a 0,99 euro, scontato del 90%; Cyberpunk 2077 : a 29,99 euro, scontato del 50%;

: a 29,99 euro, scontato del 50%; Titan Quest: Anniversary Edition : a 4,99 euro, scontato del 75%;

: a 4,99 euro, scontato del 75%; Blasphemous : a 6,24 euro, scontato del 75%;

: a 6,24 euro, scontato del 75%; Graveyard Keeper : a 3,99 euro, scontato dell'80%;

: a 3,99 euro, scontato dell'80%; Bramble: The Mountain King : a 17,49 euro, scontato del 40%;

: a 17,49 euro, scontato del 40%; Dredge : a 18,74 euro, scontato del 25%;

: a 18,74 euro, scontato del 25%; Shenmue III : a 4,49 euro, scontato dell'85%;

: a 4,49 euro, scontato dell'85%; Deathloop : a 14,99 euro, scontato del 75%;

: a 14,99 euro, scontato del 75%; Ghostwire: Tokyo : a 19,79 euro, scontato del 67%;

: a 19,79 euro, scontato del 67%; Desperados III : a 9,99 euro, scontato del 75%;

: a 9,99 euro, scontato del 75%; Ender Lilies: Quietus of the Night: a 12,49 euro, scontato del 50%;

Le nuove promozioni proposte nel catalogo Steam resteranno attive per un periodo di tempo limitato: se interessati, non tardate ad approfittarne!

