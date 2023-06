Giochi PC e Steam Deck in sconto: tante offerte su Steam, anche a meno di 10 euro

In attesa dell'inizio ufficiale dei saldi estivi di Steam, il negozio digitale di Valve propone già una selezione interessante di giochi PC e Steam Deck in sconto.

Tra i nuovi sconti Steam, in particolare, spiccano produzioni AAA e indipendenti a prezzo decisamente ridotto, dall'apprezzato Genesis Noir a Rise of the Tomb Raider. Di seguito, vi segnaliamo alcune delle offerte più interessanti entro un budget di dieci euro.

Giochi PC e Steam Deck a meno di 10 euro

Genesis Noir : scontato del 70%, a 4,43 euro;

: scontato del 70%, a 4,43 euro; Rise of the Tomb Raider : scontato dell'80%, a 5,99 euro;

: scontato dell'80%, a 5,99 euro; Fallout 4 - GOTY Edition : scontato del 75%, a 9,99 euro;

: scontato del 75%, a 9,99 euro; Gang Beasts : scontato del 60%, a 7,99 euro;

: scontato del 60%, a 7,99 euro; Deep Rock Galactic : scontato del 67%, a 9,89 euro;

: scontato del 67%, a 9,89 euro; Assetto Corsa : scontato dell'80%, a 3,99 euro;

: scontato dell'80%, a 3,99 euro; Blasphemous : scontato del 75%, a 6,24 euro;

: scontato del 75%, a 6,24 euro; Ghostrunner : scontato del 70%, a 8,99 euro;

: scontato del 70%, a 8,99 euro; Titan Quest - Anniversary Edition : scontato del 75%, a 4,99 euro;

: scontato del 75%, a 4,99 euro; Control - Ultimate Edition : scontato del 75%, a 9,99 euro;

: scontato del 75%, a 9,99 euro; Greedfall : scontato del 72%, a 9,79 euro;

: scontato del 72%, a 9,79 euro; Neon Abyss : scontato del 66%, a 6,79 euro;

: scontato del 66%, a 6,79 euro; Golf With Your Friends : scontato del 67%, a 4,94 euro;

: scontato del 67%, a 4,94 euro; XCOM 2: scontato del 90%, a 4,99 euro;

Le offerte qui riportate resteranno attive su Steam per periodi di tempo molto limitati: consigliamo dunque ai giocatori interessati di approfittarne quanto prima.