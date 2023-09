Giochi PC e Steam Deck in sconto: tantissime nuove offerte disponibili

Per festeggiare il ventesimo anniversario di Steam, i videogiocatori attivi su PC e Steam Deck possono approfittare di tante nuove promozioni nel catalogo dello store Valve.

A guidare l'ondata di sconti settimanali, troviamo i titoli distribuiti dall'italiana 505 Games, da Death Stranding a Control. Spazio anche a Red Dead Redemption II, Star Wars Jedi: Survivor e il remake di Dead Space. Di seguito, vi segnaliamo alcune delle promozioni più interessanti al momento disponibili su Steam.

Giochi PC e Steam Deck in sconto

Death Stranding: Director's Cut : a 19,99 euro, scontato del 50%;

: a 19,99 euro, scontato del 50%; Control: Ultimate Edition : a 9,99 euro, scontato del 75%;

: a 9,99 euro, scontato del 75%; Ghostrunner : a 8,99 euro, scontato del 70%;

: a 8,99 euro, scontato del 70%; Journey to the Savage Planet : a 8,99 euro, scontato del 70%;

: a 8,99 euro, scontato del 70%; Amnesia: Rebirth : a 7,24 euro, scontato del 75%;

: a 7,24 euro, scontato del 75%; Amnesia: The Dark Descent : a 4,87 euro, scontato del 75%;

: a 4,87 euro, scontato del 75%; Red Dead Redemption II : a 19,79 euro, scontato del 67%;

: a 19,79 euro, scontato del 67%; Star Wars Jedi: Survivor : a 48,99 euro, scontato del 30%;

: a 48,99 euro, scontato del 30%; Dead Space Remake : a 35,99 euro, scontato del 40%;

: a 35,99 euro, scontato del 40%; Humankind : a 9,99 euro, scontato dell'80%;

: a 9,99 euro, scontato dell'80%; Atomic Heart : a 39,59 euro, scontato del 34%;

: a 39,59 euro, scontato del 34%; Watch Dogs: Legion : a 8,99 euro, scontato dell'85%;

: a 8,99 euro, scontato dell'85%; Dying Light 2: Stay Human : a 29,99 euro, scontato del 50%;

: a 29,99 euro, scontato del 50%; Slay the Spire : a 7,13 euro, scontato del 66%;

: a 7,13 euro, scontato del 66%; A Plague Tale: Requiem: a 24,99 euro, scontato del 50%;

Le promozioni attive su Steam resteranno disponibili solamente per un periodo di tempo limitato: consigliamo dunque ai giocatori PC e Steam Deck interessati di non attendere troppo a lungo per approdittarne.