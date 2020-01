Giochi PC in streaming su Xbox One: l'app Rainway entra in Open Beta ed è gratis

Gli autori dell'app Rainway, il servizio che consente agli utenti Xbox One di accedere in streaming alla propria libreria di giochi PC, confermano l'inizio della fase Open Beta e l'arrivo del loro programma su Microsoft Store.

Il comunicato che accompagna l'apertura della fase di beta testing di Rainway ci informa che l'applicazione, scaricabile in via del tutto gratuita, riceverà delle funzionalità aggiuntive in futuro, come il multiplayer locale, il supporto alla cooperativa, la chat vocale e, soprattutto, lo streaming alla risoluzione 4K.

Nella sua forma attuale, l'app di Rainway promette di offrirci l'accesso in streaming a tutti i giochi installati sul nostro PC Windows collegato alla medesima rete internet a banda larga di Xbox One. In questo modo, è perciò possibile giocare sulla console Microsoft a titoli PC come Journey, Detroit Become Human, Heavy Rain o Beyond Two Souls, solo per citare i nomi più "insoliti" da accostare a una piattaforma Xbox.

Per ottenere le migliori prestazioni, gli autori di Rainway consigliano di utilizzare un PC desktop Windows 10 collegato tramite Ethernet e una Xbox One (preferibilmente Xbox One X) connessa alla medesima rete del PC tramite cavo Ethernet o WiFi 5GHz. A chi ci segue, ricordiamo infine che la Beta di console streaming su Xbox One è attiva anche in Italia.