Giochi PC in super sconto su Steam: le migliori offerte, anche a meno di 20 euro

Mentre passate in rassegna l'elenco dei nuovi giochi PC di giugno 2022, sulle pagine di Everyeye vi segnaliamo alcune offerte decisamente interessanti al momento attive su Steam.

Da grandi AAA come Doom Eternal e Resident Evil: Village sino a ottime produzioni come Risk of Rain 2 e It Takes Two, la scelta non manca, con sconti che arrivano sino all'80%. Con l'annuncio della data di uscita di Stray, ricordiamo inoltre che l'avventura felina a marchio Annapurna può essere preordinata su Steam con uno sconto del 10%. Di seguito, vi segnaliamo alcune occasioni di risparmio particolarmente interessanti.

Giochi PC in sconto

Remnant from the Ashes: Complete Edition : proposto a 24,93 euro, con uno sconto del 58%;

: proposto a 24,93 euro, con uno sconto del 58%; Godfall: Ultimate Edition : proposto a 29,99 euro, con uno sconto del 25%;

: proposto a 29,99 euro, con uno sconto del 25%; Samurai Shodown : proposto a 49,55 euro, con uno sconto del 33%;

: proposto a 49,55 euro, con uno sconto del 33%; No Man's Sky : proposto a 27,49 euro, con uno sconto del 50%;

: proposto a 27,49 euro, con uno sconto del 50%; DOOM Eternal: Deluxe Edition : proposto a 23,09 euro, con uno sconto del 67%;

: proposto a 23,09 euro, con uno sconto del 67%; Mass Effect: Legendary Edition : proposto a 24,59 euro, con uno sconto del 59%;

: proposto a 24,59 euro, con uno sconto del 59%; Resident Evil: Village: proposto a 29,99 euro, con uno sconto del 50%;

Giochi PC a meno di 20 euro

Sea of Thieves : proposto a 19,99 euro, con uno sconto del 50%;

: proposto a 19,99 euro, con uno sconto del 50%; Risk of Rain 2 : proposto a euro, con uno sconto del %;

: proposto a euro, con uno sconto del %; We Happy Few : proposto a 5,99 euro, con uno sconto del 90%;

: proposto a 5,99 euro, con uno sconto del 90%; DOOM Eternal Standard Edition : proposto a 13,19 euro, con uno sconto del 67%;

: proposto a 13,19 euro, con uno sconto del 67%; It Takes Two : proposto a 19,99 euro, con uno sconto del 50%;

: proposto a 19,99 euro, con uno sconto del 50%; Need for Speed Heat: Deluxe Edition: proposto a 13,99 euro, con uno sconto dell'80%;

Alcune delle offerte segnalate resteranno attive per periodi di tempo molto limitati: consigliamo dunque ai giocatori interessati di approfittarne il prima possibile.