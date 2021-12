Giochi PC, tantissimi sconti attivi su Steam: ecco le migliori offerte

Tra sconti del weekend, speciali promozioni legate ai The Game Awards 2021 e altre iniziative, al momento sono moltissime le offerte sui giochi PC disponibili su Steam.

Tra queste ultime, non mancano promozioni legate a grandi AAA, da Red Dead Redemption II a Death Stranding o l'ottimo Deathloop, senza dimenticare Indie di pregio quali Death's Door o Disco Elysium: The Final Cut. Presenti all'appello anche i principali candidati ai The Game Awards, incluso il vincitore del GOTY, It Takes Two. Di seguito, vi riportiamo alcuni dei migliori sconti attivi al momento su Steam: avete nuovi acquisti in programma prima di Natale?

FIFA 22 : proposto a 23,99 euro, con uno sconto del 60%;

: proposto a 23,99 euro, con uno sconto del 60%; Red Dead Redemption II : proposto a 29,99 euro, con uno sconto del 50%;

: proposto a 29,99 euro, con uno sconto del 50%; Cyberpunk 2077 : proposto a 29,99 euro, con uno sconto del 50%;

: proposto a 29,99 euro, con uno sconto del 50%; It Takes Two : proposto a 24,79 euro, con uno sconto del 38%;

: proposto a 24,79 euro, con uno sconto del 38%; Marvel's Guardians of the Galaxy : proposto a 38,99 euro, con uno sconto del 35%;

: proposto a 38,99 euro, con uno sconto del 35%; Deathloop : proposto a 29,99 euro, con uno sconto del 50%;

: proposto a 29,99 euro, con uno sconto del 50%; Inscryption : proposto a 15,99 euro, con uno sconto del 20%;

: proposto a 15,99 euro, con uno sconto del 20%; Disco Elysium: The Final Cut : proposto a 19,99 euro, con uno sconto del 50%;

: proposto a 19,99 euro, con uno sconto del 50%; Death's Door : proposto a 14,99 euro, con uno sconto del 25%;

: proposto a 14,99 euro, con uno sconto del 25%; Death Stranding : proposto a 17,99 euro, con uno sconto del 70%;

: proposto a 17,99 euro, con uno sconto del 70%; Hellblade: Senua's Sacrifice : proposto a 7,49 euro, con uno sconto del 75%;

: proposto a 7,49 euro, con uno sconto del 75%; Resident Evil: Village : proposto a 29,99 euro, con uno sconto del 50%;

: proposto a 29,99 euro, con uno sconto del 50%; Life is Strange: True Colors: proposto a 38,99 euro, con uno sconto del 35%;

Molte delle offerte qui segnalate scadranno il prossimo lunedì 13 dicembre 2021: se interessati a qualche acquisto pre-natalizio, vi consigliamo dunque di affrettarvi.