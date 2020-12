I giochi peggiori del 2020, da Fast & Furious Crossroads a XIII

Dal malriuscito esperimento "cine-ludico" di Fast & Furious Crossroads alla buggata remaster di XIII, passando per l'incosistente Street Power Football: andiamo alla scoperta dei giochi peggiori dell'anno che sta per finire.

Al netto delle incredibili esperienze interattive offerteci da kolossal acclamati come The Last of Us Parte 2, Final Fantasy 7 Remake, DOOM Eternal, Animal Crossing New Horizons e Hades, il "meglio del peggio" che ha potuto proporci l'industria videoludica nel 2020 ci riserva sorprese altrettanto interessanti.

Il capofila di questa speciale classifica non può che essere Fast & Furious Crossroads: l'arcade racing con Vin Diesel, realizzato da Slightly Mad per fare da traino al nono film della serie (rinviato al 2021 per le ormai note problematiche legate all'emergenza COVID-19), si è presentato al pubblico in una veste a dir poco imbarazzante, sia sotto il profilo del gameplay che dei contenuti.

Non meno disastroso è stato poi il risultato ottenuto da Microids e Playtonic con il cosiddetto "remake" di XIII. In questa sua nuova veste, lo storico sparatutto in cel-shading viene schiacciato da bug ed errori tecnici che rendono ancora più incrompensibile la scelta di rimuovere diversi contenuti dal titolo originario, rimaneggiando un'opera che avrebbe meritato un trattamento decisamente migliore.

Con l'aiuto del buon Antonio Izzo, eccovi quindi la carrellata dei peggiori videogiochi del 2020 "premiati" dalla nostra redazione per gli Everyeye Awards dell'anno che sta per concludersi.