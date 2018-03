Giochi Penosi annuncia GrezzoDue 2, seguito dell'irriverente e satirico Grezzo2

Con un'immagine apparsa nella giornata di ieri sulla pagina facebook ufficiale, gli italiani dihanno orgogliosamente annunciato

Si tratta, a tutti gli effetti, del seguito di Grezzo 2: Una Magica Avventura, sparatutto in prima persona sviluppato con l'ausilio del motore open-source EDuke32 in cui i giocatori controllano un uomo pazzo che ha deciso di dare libero sfogo ai suoi istinti omicidi. Satirico, irriverente, ricco di citazioni e politicamente scorretto, il gioco utilizza numerosi elementi presi da diversi giochi degli anni novanta, come Duke Nukem, Blood, Shadow Warrior, Redneck Rampage, Hexen e Heretic e tanti altri.

Purtroppo, sappiamo ben poco di GrezzoDue 2, a parte che uscirà nel corso di quest'anno. La sola immagine di presentazione, tuttavia, vale più di mille parole, e potete ammirarla in calce a questa notizia. I ragazzi di Giochi Penosi sono famosi anche per Super Botte & Bamba 2 Turbo, un picchiaduro violento e scorretto, popolato dai più illustri personaggi del trash made in Italy.