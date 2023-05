Quali sono i giochi più pesanti in assoluto? Il primo non ve lo immaginate

Non è un mistero che i videogiochi richiedano sempre più spazio libero su hard disk e SSD, ma quali sono quelli più pesanti in assoluto? Twinfinite ha stilato la classifica dei dieci videogiochi più grandi in termini di dimensione e spazio occupato. Effettivamente, alcuni sono dei veri macigni...

L'ultima posizione della Top 10 è occupata da Halo The Master Chief Collection, la raccolta che include Halo Combat Evolved, Halo 2, Halo 3, Halo 4, Halo ODST e Halo Reach.

Nono posto per Final Fantasy XV Windows Edition che sfiora i 148 GB mentre all'ottavo posto troviamo Red Dead Redemption 2 con 150 GB occupati, seguito da Microsoft Flight Simulator con una dimensione simile ma in continua crescita grazie ai continui mastodontici aggiornamenti.

Top 10 giochi che occupano più spazio

10 Halo The Master Chief Collection 137 GB

9. Final Fantasy XV Windows Edition 148 GB

8. Red Dead Redemption 2 150 GB

7. Microsoft Flight Simulator 150 GB

6. Forspoken 150 GB

5. Star Wars Jedi Survivor 155 GB

4. Forza Horizon 5 156.6 GB

3. Call of Duty Black Ops Cold War 175 GB

2. Quantum Break 178 GB

1. ARK Survival Evolved 400 GB

Sesto posto per Forspoken di Square Enix, quinta posizione invece per Star Wars Jedi Survivor con 155 GB seguito da Forza Horizon 5 con 156.6 GB. Arriviamo al podio con tre prime posizione caldissime:

Terzo posto per Call of Duty Black Ops Cold War con 175 GB su Xbox Series X, podio che potrebbe in realtà condividere con Call of Duty Modern Warfare del 2019, altro peso massimo da 175 GB, oltre 250 se aggiungiamo l'installazione di Call of Duty Warzone.

Infine, Quantum Break di Remedy è al secondo posto con i suoi 178 GB, dimensione che include anche gli episodi della serie TV interattiva. Ma sul gradino più alto del podio troviamo ARK Survival Evolved con un peso monstre di 400 GB, quasi impossibile da installare su unità da meno di 500 GB.