Quanti giochi ci sono su Play Store di Google per Android?

Nel corso dell’ultimo decennio il gaming su dispositivi mobili si è costantemente evoluto, modificando la propria natura da mero passatempo di poche pretese a vero e proprio sistema di intrattenimento videoludico grazie anche all’arrivo negli ultimi anni di numerosi servizi di cloud gaming in streaming.

Piattaforme come il Google Play Store presente sui dispositivi mobili con sistema operativo Android (senza dimenticare la sua controparte App Store su sistemi Apple) hanno dunque assunto nel corso del tempo un’importanza sempre maggiore non soltanto per quanto riguarda la loro capacità di distribuire al pubblico applicazioni di ogni tipo per l’uso quotidiano, ma anche videogiochi più o meno complessi ed impegnativi. Sapete quanti giochi sono presenti nel Google Play Store? Stando ai dati risalenti al primo quadrimestre del 2021, i videogiochi disponibili per Android erano ben 477.877.



I numeri sono in costante crescita dal terzo quadrimestre del 2018, ma si segna anche un netto calo rispetto all’intero 2017 e alla prima metà del 2018. Nonostante ciò, si tratta di cifre impressionanti che hanno segnato anche l'arrivo di produzioni di elevata caratura, con picchi qualitativi mai visti prima su mobile grazie alla potenza computazionale degli smartphone di nuova generazione. Parlando di alcuni dei titoli più gettonati su questo sistema operativo, ecco quali sono i migliori giochi di calcio per Android.