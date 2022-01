I giochi play to earn sono il futuro dell'industria: parla il fondatore di Reddit

I giochi play-to-earn, basati su NFT, blockhain e criptovalute, saranno il futuro dell'industria videoludica. Ne è sicuro Alexis Ohanian, co-fondatore di Reddit, che sottolinea come questo nuovo modo di concepire l'industria videoludica diverrà dominante nei prossimi anni.

Ohanian ha discusso delle tecnologia blockchain applicate ai videogiochi in un recente episodio del podcast Where It Happens, dove prevede che, nel giro di un lustro, la larghissima maggioranza dei giochi sarà basata su concetti play-to-earn. "Il 90% delle persone non proveranno un gioco se il loro tempo non verrà adeguatamente valorizzato", dice il creatore di Reddit aggiungendo che "Tra cinque anni si darà effettivo valore al proprio tempo, e anziché essere bombardati di pubblicità o essere spennati economicamente per acquistare stupidi martelli che non possiedi davvero, vi ritroverete a fare giochi on-chain, che non solo saranno divertenti, ma dove effettivamente ciò che avrete acquisterà valore effettivo".

La voce di Ohanian si aggiunge a diverse altre che hanno già espresso il loro supporto alle nuove tecnologie emergenti in ambito gaming: si pensi ad esempio al parere di Square Enix sui giochi basati su NFT, non troppo diverse da quelle di altri colossi dell'industria quali Ubisoft (che già ha iniziato ad implementarle nei suoi giochi) ed Electronic Arts (anche per Andrew Wilson di EA NFT e blockchain sono il futuro dei videogiochi)

Sarà davvero questo il futuro del mondo videoludico?