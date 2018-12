Giochi PlayStation 4 in offerta da Euronics per Natale

Euronics lancia le nuove offerte in vista del Natale: per l'occasione la nota catena propone tante offerte sui migliori videogiochi per PlayStation 4, sconti validi online e nei negozi del gruppo sparsi per l'Italia.

Tra i prodotti in promozione nel momento in cui scriviamo troviamo ad esempio Injustice 2 Ultimate Edition a 14.99 euro, Mortal Kombat X a 14.99 euro, Dragon Age Inquisition a 16.99 euro, Deadlight Director's Cut a 17.99 euro, Dishonored Definitive Edition a 19.99 euro, Sleeping Dogs Definitive Edition a 19.99 euro, Little Nightmares a 19.99 euro e Far Cry 4 a 21.99 euro, solamente per citarne alcuni.

La lista completa dei giochi PS4 in offerta è disponibile sul sito di Euronics.it, non è escluso che nuovi prodotti possano aggiungersi all'elenco nelle prossime ore.