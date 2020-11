Quali sono i giochi per PlayStation 4 in uscita nel 2021?

Il 2020 sta per terminare, e per il mondo Sony rimarrà un anno memorabile grazie allo strepitoso lancio della nuova PlayStation 5. Molti stanno già pensando alle novità che il 2021 porterà con sé: cosa c'è in serbo per i giocatori di PlayStation 4 nel prossimo futuro?

Se avete approfittato delle offerte PS4 per il Black Friday in occasione dell'uscita della nuova console Sony, o se possedete già una la PS4 e pensate che ci giocherete ancora per un bel po', sarete sicuramente interessati a questa veloce panoramica dei titoli più risonanti con uscita prevista lungo il corso del prossimo anno.

A gennaio sono previsti Hitman 3 , continuazione della serie reboot del famigerato killer Agente 47, e Prince of Persia Le Sabbie del Tempo Remake, la riedizione di Sands of Timedel 2003.

Febbraio vedrà l'uscita dell'atteso Far Cry 6 , seguito della serie d'azione-avventura sviluppato da Ubisoft Montreal e Ubisoft Toronto; Outriders , sparatutto fantascientifico cooperativo sviluppato da People Can Fly e prodotto da Square Enix; potrete giocare anche al seguito di Little Nightmares.

A marzo (o comunque nel primo trimestre) sarà disponibile Kena Bridge of Spirits, avventura d'azione narrativa in corso di sviluppo da parte di Ember Lab.

Ad aprile uscirà NieR Replicant, il famoso action RPG di Cavia, in una versione aggiornata dell'omonimo titolo del 2010.

Nel corso dell'anno usciranno anche i seguenti titoli, di cui non disponiamo ancora di data sicura.

Vampire The Masquerade Bloodlines 2, l'atteso seguito del gioco di ruolo Vampire The Masquerade sviluppato da Hardsuit Labs e pubblicato da Paradox Interactive;

Hogwarts Legacy , un nuovo GDR ambientato nell'universo magico di Harry Potter, sviluppato da Avalanche Software.

LEGO Star Wars La Saga degli Skywalker (primi mesi 2021)

(primi mesi 2021) Gotham Knights, in cui giocheremo nei panni dei più famosi supereroi alleati di Batman, sviluppato da WB Games Montréal e pubblicato da Warner Bros.

The Lord of the Rings Gollum, gioco d'azione-avventura (nonché stealth) incentrato sulla storia del personaggio del Signore degli Anelli, sviluppato e pubblicato da Daedalic Entertainment.

Nel 2021 dovrebbe uscire anche Horizon Forbidden West (cross-gen con PS5) e si parla anche di God of War 2 in arrivo su PS4 oltre che su PlayStation 5 ma non ci sono ancora certezze in merito. Ovviamentee oltre, con Sony che ha annunciato di voler supportare la console almeno per altri due o tre anni.