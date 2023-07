Tutti i giochi per Playstation 5 che girano a 30fps: non sono molti

Nel catalogo di Playstation 5 sono numerosi i giochi ottimizzati per offrire ai giocatori un’esperienza a 60 FPS stabili e 4K, basti pensare a titoli come Final Fantasy VII Remake Intergrade, Marvel’s Spider-Man: Miles Morales o The Last of Us Parte I. Tuttavia, una piccola minoranza arranca ancora.

Mentre alcuni titoli come Clive ‘N’ Wrench, A Plague Tale: Requiem e PGA Tour Golf, un tempo fermi a 30 FPS, hanno ricevuto degli aggiornamenti tecnici che adesso consentono loro di arrivare a 60 FPS, altri giochi non hanno subito il medesimo trattamento e sono rimasti fermi alla loro versione di fabbrica, per così dire. Scopriamo quali.

The Quarry

The Quarry è un dramma horror interrativo sviluppato da Supermassive Games e pubblicato da 2K. Nei panni di un gruppo di adolescenti, dovremo sopravvivere in una lunghissima notte al campo estivo di Hackett's Quarry. Il giocatore può compiere le proprie scelte, che influenzano il corso della trama. Con una visuale in terza persona e una storia che si snoda lungo dieci capitoli, a livello di performance The Quarry non riesce a superare i 30 FPS su Playstation 5. Per approfondimenti sul gioco, vi rinviamo alla nostra recensione di The Quarry.

Industria

Industria è uno sparatutto in prima persona sviluppato da Bleakmill e distribuito da Headup Publishing. Ci immerge nella Berlino Est in una realtà alternativa, poco prima della fine della Guerra Fredda. Alla ricerca di un collega scomparso, dovremo decifrare un passato oscuro in una misteriosa dimensione parallela. Nonostante la sua storia profonda e il suo stile retro shooter, che ci trascina in un mondo di gioco ricco di dettagli e di mistero, l’aspetto tecnico di Industria non è pienamente ottimizzato e il gioco non riesce a superare i 30 FPS.

Gotham Knights

Gotham Knights è un gioco di ruolo d’azione open world sviluppato da WB Games Montréal e distribuito da Warner Bros. Interactive Entertainment. L’avventura prende luogo nella iconica Gotham City e ci porta a visitare cinque distretti della città in solitaria o in compagnia di un amico nella modalità co-op online. Ogni personaggio ha il proprio stile di gioco e, nonostante una città ben popolata, la presenza di un ciclo giorno-notte e l’inserimento di elementi RPG, dal punto di vista delle performance, il gioco non è ottimizzato per arrivare a 60 FPS, rimanendo invece bloccato ad un massimo di 30.

