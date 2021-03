I giochi della PlayStation 5 si possono usare sulla PS4?

Con l'avvento della nuova generazione di console di casa Sony, anche la produzione di videogiochi next-gen ha finalmente preso il via, e dopo alcuni mesi di transizione caratterizzati da una scarsa presenza di novità si iniziano a vedere i primi titoli dedicati esclusivamente a PlayStation 5.

Vista la presenza di una modalità retrocompatibilità su PlayStation 5, esattamente come accade per la controparte di casa Microsoft, che permette di riprodurre e giocare senza limitazioni la stragrande maggioranza del catalogo di videogiochi pubblicati nel corso degli anni per PlayStation 4, sono in molti a chiedersi se esista questa possibilità anche in senso opposto, ovvero se esiste un modo per giocare ai giochi PlayStation 5 su PS4.



Purtroppo, la risposta a questa domanda è no, com’era dopotutto prevedibile, perché la console di vecchia generazione di Sony non sarebbe in grado di riprodurre efficacemente un videogioco creato per essere giocato su PlayStation 5 e per sfruttare il massimo delle risorse di quest’ultima, la quale è decisamente più potente della precedente console Sony. Esistono tuttavia una serie di prodotti che sono stati pubblicati sotto forma di videogiochi cosiddetti cross-generazionali: di questi titoli esiste quindi sia una versione per PlayStation 4 sia una versione per PlayStation 5. Qualche nome? Pensiamo a Marvel's Spider-Man Miles Morales o al prossimo Horizon Forbidden West di Guerrilla Games, solamente per citarne due.

Giochi esclusivi per PS5 come Returnal o Ratchet & Clank Rift Apart invece non sono compatibili con PS4 e non possono funzionare in alcun modo sulla "vecchia" console Sony.